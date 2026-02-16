Poginuo radnik na gradilištu Medicinske škole u Zadru: 'Pao je s 30 metara visine!'

Danas u 13.34 sati policija je zaprimila dojavu da je na gradilištu u Zadru u Ulici kralja Stjepana Držislava prilikom izvođenja radova s visine pao radnik koji je zbog zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja, javlja policijska uprava zadarska.





Na mjestu događaja policijski službenici će provesti očevid u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite na radu i dežurnim državnom odvjetnikom.

Kako portal 023.hr neslužbeno doznaje pad je bio s oko 30 metara visine, a riječ je o gradilištu nove Medicinske škole. Identitet poginulog radnika još nije poznat.