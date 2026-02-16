Bivša učiteljica (62) nije bila ubrojiva kad je lani u stanu na Vrbanima zadavila svoju majku

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu utvrdilo je da je 62-godišnjakinja 29. ožujka 2025. godine između 13.30 i 14 sati u stanu u zagrebačkim Vrbanima uslijed psihičke bolesti zbog koje nije mogla shvatiti značenje svog postupanja ni vladati svojom voljom zadavila svoju majku (84).

Budući da je bila neubrojiva u vrijeme kad je, prema optužnici, počinila učin kaznenog djela teškog ubojstva bliske osobe posebno ranjive zbog svoje dobi, određeno joj je prisilno liječenje u psihijatrijskoj ustanovi. Sud ju je oslobodio plaćanja troškova postupka te joj produljio istražni zatvor u kojemu se nalazi od uhićenja.

Suđenje je bilo zatvoreno za javnost zbog osobne i obiteljske situacije optuženice. Naime, optužena je dugi niz godina bila učiteljica te je poznaju sva djeca u naselju. Također, ima kćer čije je zdravstveno stanje vrlo loše.

Kako smo pisali, optužnica ju je teretila da je došla majci u posjet i zadavila je maramom. Od šokiranih stanara doznali smo kako je ubijena živjela sama godinama, a s obzirom na dob bila je u vrlo dobrom fizičkom stanju. Kći bi joj povremeno dolazila u posjet, prije nekih desetak dana čak je majci ostavila psa na čuvanju, dakle okolina nije primijetila da su odnosi među njima narušeni niti je ikad intervenirala policija.

Optužena je inače bila učiteljica u jednoj od zagrebačkih osnovnih škola, a na proteklim izborima za Hrvatski sabor bila je na 6. mjestu na listi RF-a za izbor zastupnika u I. izbornoj jedinici, no kao i čitava stranka, nije prošla izborni prag. Radnička fronta referirala se na medijsko izvještavanje o ovom slučaju, poručivši kako je riječ o zločinu u sferi privatnog, koji ni na koji način ne može biti povezan sa stranačkim djelovanjem.