Obavijesti

News

ODREDILI JOJ LIJEČENJE

Bivša učiteljica (62) nije bila ubrojiva kad je lani u stanu na Vrbanima zadavila svoju majku

Piše Helena Tkalčević, Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Bivša učiteljica (62) nije bila ubrojiva kad je lani u stanu na Vrbanima zadavila svoju majku
Zagreb: Očevid na mjestu ubojstva na Vrbanima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Teretili su je da je 30. ožujka 2025. u stanu na Vrbanima zadavila svoju majku (84). Vještak psihijatar utvrdio je da u vrijeme počinjenja djela nije mogla vladati svojom voljom

Admiral

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu utvrdilo je da je 62-godišnjakinja 29. ožujka 2025. godine između 13.30 i 14 sati u stanu u zagrebačkim Vrbanima uslijed psihičke bolesti zbog koje nije mogla shvatiti značenje svog postupanja ni vladati svojom voljom zadavila svoju majku (84).

Budući da je bila neubrojiva u vrijeme kad je, prema optužnici, počinila učin kaznenog djela teškog ubojstva bliske osobe posebno ranjive zbog svoje dobi, određeno joj je prisilno liječenje u psihijatrijskoj ustanovi. Sud ju je oslobodio plaćanja troškova postupka te joj produljio istražni zatvor u kojemu se nalazi od uhićenja.

Suđenje je bilo zatvoreno za javnost zbog osobne i obiteljske situacije optuženice. Naime, optužena je dugi niz godina bila učiteljica te je poznaju sva djeca u naselju. Također, ima kćer čije je zdravstveno stanje vrlo loše.

TEŠKO UBOJSTVO Potvrđena optužnica protiv bivše učiteljice zbog ubojstva vlastite majke na Vrbanima
Potvrđena optužnica protiv bivše učiteljice zbog ubojstva vlastite majke na Vrbanima

Kako smo pisali, optužnica ju je teretila da je došla majci u posjet i zadavila je maramom. Od šokiranih stanara doznali smo kako je ubijena živjela sama godinama, a s obzirom na dob bila je u vrlo dobrom fizičkom stanju. Kći bi joj povremeno dolazila u posjet, prije nekih desetak dana čak je majci ostavila psa na čuvanju, dakle okolina nije primijetila da su odnosi među njima narušeni niti je ikad intervenirala policija.

Optužena je inače bila učiteljica u jednoj od zagrebačkih osnovnih škola, a na proteklim izborima za Hrvatski sabor bila je na 6. mjestu na listi RF-a za izbor zastupnika u I. izbornoj jedinici, no kao i čitava stranka, nije prošla izborni prag. Radnička fronta referirala se na medijsko izvještavanje o ovom slučaju, poručivši kako je riječ o zločinu u sferi privatnog, koji ni na koji način ne može biti povezan sa stranačkim djelovanjem. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026