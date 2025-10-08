Pogledajte 'finu' imovinsku karticu Beroša: Stanovi u Zagrebu i na Hvaru, gliser...

Vili Beroš, bivši ministar zdravstva, izabran je za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, unatoč optužbama za korupciju. I dok EPPO razmotava korupcijsku hobotnicu u Varaždinu, povjerenstvo za odabir kandidata za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista neurokirurgije u KBC-a Sestre milosrdnice predložilo je Beroša za neurokirurga.

Uvidom u imovinsku karticu, bivšeg ministra i 'heroja nacije' tijekom pandemije covida koju je prijavio zbog funkcije ministra zdravstva, vidljivo je da je dr. Beroš imao mjesečnu plaću od 4608,58 eura neto. Na godišnjoj razini od drugog dohotka uprihodio je 1058, a za medicinsko vještačenje 165 eura.

Neurokirurg sa suprugom u PBZ-u ima dva kredita iz 2019. Prvi iznosi 40.347 eura s kamatom od 2,28 posto, a drugi 52.100 eura i kamatom 2,67 posto. Za prvi kredit mjesečno izdvaja 376, a za drugi 496 eura. Samostalno otplaćuje leasing čiji je vjerovnik Porsche leasing, a početni iznos duga je 14042 eura. Za njega mjesečno izdvaja 340 eura.

Beroševa supruga, koja radi u vrtiću, prima 1243 eura neto plaće kreditno je zadužena 4700 eura u ZABA-i, za što mjesečno izdvaja 143 eura. Od nekretnina zajedno sa suprugom ima stan na Rudešu od 140 četvornih metara, a procijenjena mu je vrijednost 212.356 eura.

Ima i vlastiti stan na Vrapču od 50,95 kvadrata, a vrijednost se drži na 86.269 eura. U vlasništvu s trećim osobama navodi se i stan na Jelsi od 86 kvadrata, vrijednosti 99.542 eura. Njegov udio vlasništva je 5,55 posto.

Tamo ima i kuću s okućnicom isto u vlasništvu s trećim osobama (njegov dio iznosi 8,33 posto). Površina je 135 kvadrata, a vrijednost 149.313 eura. Ostavštinom je postao suvlasnik dva vinograda u Jelsi koje dijeli s trećim osobama. Prvi se prostire na 984 četvornih metara i približna mu je vrijednost 3981 eura, a drugi je površine 838 četvornih metara ukupne vrijednosti 3981 eura.

Od pokretnina je naveo Audi A3 iz 2011. godine čija je procijenjena vrijednost na početku ove godine bila 6000 eura, a njega posjeduje sa suprugom. Suvlasnik je i glisera FIART 23 iz 2002. godine danas vrijednog 5000 eura. U njemu uživa popola s trećom osobom, a kupio ga je primicima ostvarenim od nesamostalnog rada. Posjeduje sat Breitling vrijedan 4645 eura. Beroš je u imovinskoj kartici naveo da ima 100 postotni udio u poslovnom subjektu ACTA MED. S obitelji ima ušteđevinu 23.000 eura, a osobno 500 eura.