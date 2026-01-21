Obavijesti

IMPERIJALIZAM

Pogledajte fotku. Nakon Grenlanda ova država će biti nova Trumpova meta!

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Truth Social

Trump je više puta izrazio želju da Kanadu pretvori u „cijenjenu” 51. saveznu državu SAD-a

Prije puta u Davos, a u jeku krize oko Grenlanda, Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio kartu SAD-a koja uključuje Grenland, Kanadu i Venezuelu. 

Prikazuje Trumpa kako iz Ovalnog ureda pokazuje kartu dok europski čelnici promatraju. Trump je više puta izrazio želju da Kanadu pretvori u „cijenjenu” 51. saveznu državu SAD-a. Pozivajući se na nacionalnu sigurnost, Trump također agresivno nastoji anektirati Grenland, koji je autonomni teritorij Danske.

Kanada, Danska i Sjedinjene Američke Države saveznici su unutar sigurnosnog saveza NATO-a. I Kanada i Danska usprotivile su se Trumpovim ekspanzionističkim ambicijama.

Foto: Truth Social

Trumpova administracija također nastoji uspostaviti veći nadzor nad venezuelanskom naftnom industrijom nakon što su američke snage u smjeloj vojnoj operaciji 3. siječnja oteli venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu.

Neretocirana verzija slike izvorno je objavljena od strane Bijele kuće 18. kolovoza 2025. Okupljeni oko Trumpa i karte Ukrajine, na njoj su bili britanski premijer Keir Starmer, talijanska premijerka Giorgia Meloni, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, finski predsjednik Alexander Stubb, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

