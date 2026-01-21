Obavijesti

VIDEO Trumpove prijetnje oko Grenlanda zasjenile cijeli Davos, on tvrdi da će 'naći rješenje'

Trump je na konferenciji za medije u utorak najavio da će u Davosu imati sastanke na temu Grenlanda te je izrazio optimizam da će se u konačnici postići dogovor o tom autonomnom teritoriju koju pripada Danskoj.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu stiže u švicarski Davos gdje će vrlo vjerojatno eskalirati svoje izjave o težnji da preuzme Grenland, prenosi Reuters. Trump je u utorak napunio prvu godinu svog drugog mandata u Bijeloj kući. Očekuje se da će na skupu Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) u alpskom gradu svojim dolaskom zasjeniti sva druga događanja.

Američki ministar financija Scott Bessent u srijedu je rekao da je Trumpov dolazak u Davos, gdje bi se trebao obratiti svjetskim čelnicima, kasniti oko tri sata. Američki predsjednik je u utorak navečer morao zamijeniti zrakoplov nakon što je posada otkrila „manji problem sa strujom” nedugo nakon polijetanja.

Trump je na konferenciji za medije u utorak najavio da će u Davosu imati sastanke na temu Grenlanda te je izrazio optimizam da će se u konačnici postići dogovor o tom autonomnom teritoriju koju pripada Danskoj. 

"Mislim da ćemo pronaći rješenje s kojim ćemo i mi i NATO biti jako sretni. Trebamo otok iz sigurnosnih razloga. Trebamo ga za nacionalnu sigurnost", rekao je, ponavljajući pritom da Sjevernoatlantski savez ne bi bio jak bez SAD-a. 

Upitan kako planira preuzeti Grenland, Trump je novinarima odgovorio da će „to saznati”. 

U danima uoči dolaska u Davos Trump nije odustajao od svojih tvrdnji o Grenlandu, ponavljajući da bi ga mogli osvojiti Kina ili Rusija. Europskim zemljama koje su stale na stranu Danske zaprijetio je carinama. 

Ohrabren svrgavanjem venezuelanskog diktatora Nicolasa Madura s vlasti i preuzimanjem naftnog sektora te zemlje, Trump sada govori i o potencijalnom djelovanju protiv Kube, Kolumbije, pa i Irana, prenosi Reuters. Nije odbacio da će Grenland osvojiti vojnim putem. 

Izvori upoznati sa situacijom ranije su rekli Reutersu da su Trumpovi napori u svrhu preuzimanja Grenlanda povezani s njegovom željom za stavranje snažne ostavštine s proširenjem američkog teritorija, najvećem od 1959., kad su pod Dwightom Eisenhowerom 49. i 50. savezna država postale Aljaska i Havaji.

Trump će se obratiti skupu u Švicarskoj u srijedu, a Bijela kuća je najavila da će govoriti o inicijativama za smanjivanje troškova stanovanja i o svojoj „ekonomskoj agendi koja je dovela SAD do svjetskog vodstva u gospodarskom rastu”. Naglasit će da SAD i Europa moraju napustiti politike koje su dovele do ekonomske stagnacije. 

Predsjednik SAD-a u Davosu će se sastati s čelnicima Švicarske, Poljske i Egipta, priopćio je njegov ured. U četvrtak će predsjedati ceremonijom osnivanja odbora za mir, skupine koju je osnovao radi nadzora mira u Gazi i obnove te razorene palestinske enklave, no za koju analitičari vjeruju da je zamišljena kao dugotrajnije tijelo, svojevrsna alternativa Ujedinjenim narodima. 

Trump se u Washington vraća kasno u četvrtak, piše Reuters. 

