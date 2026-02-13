Obavijesti

Pogledajte frižidere: Povučeni Vodopivec pečeni prsni vršci

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
PDV na meso od 01. siječnja 2019. godine smanjen s 25 na 13 posto | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Utvrđene povišene vrijednosti perfluoroalkil spojeva u svinjskom mesu

Admiral

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) izvijestila je u petak da je Državni inspektorat opozvao Vodopivec pečene prsne vrške koji se prodaju u rinfuzi i vakuum pakiranju zbog utvrđenih perfluoroalkil spojeva (PFAS) iznad dozvoljene granice u svinjskom mesu.

Riječ je o proizvodima: pečeni prsni vršci – prodaja u rinfuzi,  LOT 020226, rok trajanja 17.02.2026. i  LOT 030226 rok trajanja 18.02.2026. te pečeni prsni vršci – vakuum pakiranje, LOT 230126 rok trajanja 24.03.2026; LOT 270126 rok trajanja 28.03.2026; LOT 290126 rok trajanja 29.03.2026; LOT 020226 rok trajanja 03.04.2026 i LOT 030226 rok trajanja 03.04.2026. 

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe br. 1881/2006.

Proizvod na tržište stavlja tvrtka Vodopivec Istra. 

