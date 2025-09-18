Pogledajte gdje će se do kraja godine provoditi porezni nadzor

Iz Porezne uprave najavili su da će njihovi ovlašteni službenici od ove subote pa sve do kraja ove godine, u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti provoditi na području Hrvatske pojačane nadzore obračunavanja i prijavljivanja poreza i drugih javnih davanja, vođenja poslovnih knjiga i evidencija kod poreznih obveznika iz tri područja djelatnosti.

Kako su u četvrtak objavili, pojačane nadzore provodit će nad poreznim obveznicima u području djelatnosti F-43 - Specijalne građevinske djelatnosti s naglaskom na nabavu i potrošnju materijala te ispravan obračun plaća zaposlenicima; G-47 - Trgovina na malo, a obavljaju isporuke putem elektroničke trgovine, s posebnim naglaskom na pravilno iskazivanje obveze poreza na dodanu vrijednost od strane inozemnih poreznih obveznika kupcima u RH i S-93 - Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti organizirani kao udruge (teretane, igraonice i sl.) s naglaskom na ispravan obračun plaća i evidentiranje primitaka.

"Cilj navedenih nadzornih aktivnosti je otkrivanje poreznih obveznika koji evidentno i sustavno krše porezne propise te zaštita i omogućavanje nesmetanog poslovanja urednim poreznim obveznicima. Nadzorne aktivnosti će se provoditi ciljano, na temelju prethodno provedene analize rizika", najavljuju iz Porezne Uprave.