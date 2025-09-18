Kako su u četvrtak objavili, pojačane nadzore provodit će nad poreznim obveznicima u području djelatnosti F-43 - Specijalne građevinske djelatnosti s naglaskom na nabavu i potrošnju materijala te ispravan obračun plaća zaposlenicima; G-47 - Trgovina na malo
Pogledajte gdje će se do kraja godine provoditi porezni nadzor
Iz Porezne uprave najavili su da će njihovi ovlašteni službenici od ove subote pa sve do kraja ove godine, u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti provoditi na području Hrvatske pojačane nadzore obračunavanja i prijavljivanja poreza i drugih javnih davanja, vođenja poslovnih knjiga i evidencija kod poreznih obveznika iz tri područja djelatnosti.
Kako su u četvrtak objavili, pojačane nadzore provodit će nad poreznim obveznicima u području djelatnosti F-43 - Specijalne građevinske djelatnosti s naglaskom na nabavu i potrošnju materijala te ispravan obračun plaća zaposlenicima; G-47 - Trgovina na malo, a obavljaju isporuke putem elektroničke trgovine, s posebnim naglaskom na pravilno iskazivanje obveze poreza na dodanu vrijednost od strane inozemnih poreznih obveznika kupcima u RH i S-93 - Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti organizirani kao udruge (teretane, igraonice i sl.) s naglaskom na ispravan obračun plaća i evidentiranje primitaka.
"Cilj navedenih nadzornih aktivnosti je otkrivanje poreznih obveznika koji evidentno i sustavno krše porezne propise te zaštita i omogućavanje nesmetanog poslovanja urednim poreznim obveznicima. Nadzorne aktivnosti će se provoditi ciljano, na temelju prethodno provedene analize rizika", najavljuju iz Porezne Uprave.
