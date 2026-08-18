Pogledajte gdje je Zagreb na listi najpovoljnijih vikend destinacija u Europi

Novo istraživanje pružatelja virtualnih kartica Getsby otkrilo je najisplativije gradove za vikend odmor, analizirajući podatke s web stranice za troškove putovanja Budget Your Trip u 100 odredišta.

Istraživanje je usporedilo uobičajene dnevne troškove smještaja, obroka i lokalnog prijevoza za dvije osobe koje putuju s prosječnim (srednjim) budžetom, otkrivajući gdje ćete dobiti najviše za svoj novac.

Poljska je apsolutni pobjednik jer se šest njihovih gradova nalazi u top 10. Wrocław u Poljskoj najpristupačniji je europski grad za vikend putovanje za dvoje. Na drugom je mjestu Poznań, gdje vikend putovanje za dvije osobe u prosjeku stoji 168,50 €, odnosno oko 42 € po osobi dnevno. Zagreb je na sedmom mjestu, s prosječnom potrošnjom putnika od oko 95 € dnevno.

Top 10:

1. Wroclaw

2. Poznań

3. Katowice

4. Gdańsk

5. Kraków

6. Sofia

7. Zagreb

8. Malmö

9. Budimpešta

10. Varšava