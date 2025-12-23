Obavijesti

News

Komentari 1
NE POPUŠTA...

Ministar Primorac: Nema odgode Fiskalizacije 2.0., a paniku siju oni što se nisu snašli

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Ministar Primorac: Nema odgode Fiskalizacije 2.0., a paniku siju oni što se nisu snašli
Zagreb: Marko Primorac obratio se medijima nakon sjednice Vlade | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Rekao je da su Ministarstvo financija i Porezna uprava cijelu 2025. godinu posvetili upravo projektu digitalizacije i to kroz tri temeljna stupa...

Ministar financija Marko Primorac rekao je u utorak da neće biti odgode Fiskalizacije 2.0. te da su paniku oko njezina uvođenja stvorili oni koji se nisu snašli na tržištu. Primorac je nakon sjednice Vlade rekao kako smatra da nema ni jednog gospodarstvenika i poduzetnika koji se nije složio s time da je digitalizacija i smanjenje birokracije, općenito administracije, jedan od iskoraka koji mogu itekako povećati produktivnost, učinkovitost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva.  

Rekao je da su Ministarstvo financija i Porezna uprava cijelu 2025. godinu posvetili upravo projektu digitalizacije i to kroz tri temeljna stupa, a to su digitalna transformacija Porezne uprave, fiskalizacija 2.0 i uvođenje registra stanovništva.

Primorac naglašava kako je riječ o najvećem digitalizacijskom projektu u povijesti države.

NOVI SUSTAV Poduzetnici i knjigovođe očajni: 'Molimo vas, odgodite uvođenje fiskalizacije 2.0, bit će problem'
Poduzetnici i knjigovođe očajni: 'Molimo vas, odgodite uvođenje fiskalizacije 2.0, bit će problem'

"Riječ je o projektu koji predstavlja doista digitalizacijski iskorak u novo, moderno doba, iskorak cijelog gospodarstva i naravno da smo svjesni činjenice kako takav iskorak takvih razmjera podrazumijeva i određene prilagodbe kada je riječ o poslovanju poduzetnika.

Kaže kako zna da to iziskuje i određeno vrijeme, resurse i napor, koji će rezultirati dugoročnim uštedama, prije svega kroz smanjenje administracije i digitalizaciju procesa.

Fiskalizacija 2.0., naveo je, neće biti odgođena usprkos svojevrsnoj medijskoj hajci da se to dogodi. 

Financijski posrednici potiču nervozu?

"Postoji dio, prije svega informacijskih, posrednika i potencijalnih informacijskih posrednika koji su nastojali u  srazu s ostalim dionicima koji su ih podupirali u tom procesu, stvoriti nekakvu medijsku klimu nerazumijevanja, nespremnosti, nedovoljne komunikacije ili bilo čega drugoga što bi na neki način  išlo u smjeru odgode ovog projekta. Međutim, smatramo kako za tim doista nema potrebe", istaknuo je.

FISKALIZACIJA 2.0 UGP traži odgodu e-fiskalizacije, sustav nije spreman! Evo kakve su kazne za poduzetnike
UGP traži odgodu e-fiskalizacije, sustav nije spreman! Evo kakve su kazne za poduzetnike

Nepovoljnu medijsku klimu oko uvođenja tog projekta po njemu su uz ostale, stvorili potencijalni informacijski posrednici,  vjerojatno zbog nezadovoljstva svojim plasmanom ili plasmanom svojih proizvoda  odnosno usluga na tom tržištu.

"Kada gledate koliko je poduzetnika odabralo  informacijske posrednike, a riječ je oko 200 tisuća poduzetnika, svi su oni kontinuirani u kontaktu s Poreznom upravom i sve novosti i informacije šaljemo i putem naših uobičajenih komunikacijskih kanala izravno tim poduzetnicima. Već sada imamo 29 licenciranih  informacijskih posrednika", istaknuo je Primorac.

SLUŽBENI ZAHTJEV MINISTRU Udruga Glas poduzetnika traži odgodu e-fiskalizacije 2.0 za tri mjeseca: 'Sustav nije spreman'
Udruga Glas poduzetnika traži odgodu e-fiskalizacije 2.0 za tri mjeseca: 'Sustav nije spreman'

"Projekt Fiskalizacija 2.0 neće biti implementiran s ciljem represije i proganjanja poreznih obveznika i punjenja proračuna kaznama, nego je cilj doista strateški iskorak poduzetnika u digitalno doba", naglasio je ministar, dodavši i informacijski posrednici nisu nikakva novost na našem tržištu, ali i da mu je žao, zbog klime koja se stvorila, što tu uslugu financijskog posredovanja nije prepustio isključivo državnoj agenciji.

Ukazao je i da u skladu s najavama od 1. siječnja  na snagu stupa i obveza banaka da klijentima, ako oni za to izreze želju, ponude paket  besplatnih usluga a taj paket će omogućavati standardizirani set -  od otvaranja, vođenja, zatvaranja računa, debitne kartice,  podizanja novca na bankomatu ili u poslovnici, korištenja ili elektronske, dakle, e-usluge ili mobilnog bankarstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede
STRAVA U NUNSPEETU

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede

Na mjesto nesreće odmah su stigla vozila Hitne, policije, došli su i vatrogasci...
Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'
VIDEO

Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'

Svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške, rekli su ranije iz benda
Dalija Orešković objavila jezive prijetnje smrću: 'Doću ti u kuću. Ubit ću te. Glavu ću ti skinut!'
PROZVALA PLENKOVIĆA

Dalija Orešković objavila jezive prijetnje smrću: 'Doću ti u kuću. Ubit ću te. Glavu ću ti skinut!'

Zahvaljujući Plenkoviću, Hrvatska je danas HOS-ova država. HOS-ova država, HOS-ova pravila. Što je onda Plenković? Naljutio bi se da ga nazovemo ustašom. A antifašist nije, poručila je Dalija Orešković...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025