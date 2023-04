Pogledajte kako je sin HDZ-ovca upetljan u Covid aferu pričao 2017.: 'Ja sam novi Mate Rimac'

Filip Mihalić iz Varaždina, sin bivšeg HDZ-ova saborskog zastupnika, ima 24 godine, vozi luksuzni Lamborghini Huracan, osuđen je za krivotvorenje novca, a prije nekoliko mjeseci prijavljen je za prijetnje i silovanje.

Novinari 24sata su, nakon više desetaka razgovora s njegovim suradnicima, članovima obitelji, prijateljima i policijskim istražiteljima, rekonstruirali potencijalnu novu i golemu kriminalnu aferu čiji je Mihalić glavni akter, milijunske sumnjive poslove koje istražuju i detektivi PNUSKOK-a, priču koja bi mogla prerasti u jedan od najvećih skandala u hrvatskom zdravstvu, pa i šire.

A ovako je sve počelo. Mladi Mihalić 2017. godine, kao 18-godišnji poduzetnik, dao je intervju za 24sata o svojoj tvrtki Buryen Clothing koja se tada bavila nepromočivom odjećom i "nanotehnologijom", navodno patentiranom u Kini. Hvalio se tada hrvatskim medijima da će 'postati novi Mate Rimac'.

- Radi se o odjeći koja se proizvodi od stopostotnog pamuka, no usprkos tome, ona se ne može namočiti. Dakle, kada voda pada na tkaninu ona pada po drugačijim kutem i zbog toga voda klizi s odjeće. Ne samo voda, već i bilo koja druga tekućina - rekao nam je tada Mihalić.

Kako je došao na ideju za Buryen, Mihalić kaže:

- Pa ideja nije došla sama od sebe, uvijek sam imao volju i želju za stvaranjem. Htio sam napraviti svoj proizvod, imati nešto što je konkurentno na tržištu, a istraživanjem stručne literature shvatio sam da bi ta odjeća sama po sebi mogla biti i od toga smo napravili brend Buryen.

A kako se prodaje ta odjeća?

- Prodaje se preko web shopa, prodaje se diljem svijeta. Jako je dobro prihvaćena na tržištu zato jer je to inovativna i zanimljiva ideja. Imamo i mušku i žensku kolekciju. Narudžbe su krenule iz Meksika, proširile su se SAD-om, kasnije su to bile neke države dalekog istoka - primjerice Japan, Makau, Singapur - priča mladi Mihalić i dodaje kako u Kini nisu imali uspjeha jer im je ''zabranjen pristup internetu'', ali kako su se probili do Kazahstana i da tamo prodaju više nego u Hrvatskoj.

Mihalić se osvrnuo i na svoj put u Kinu, iz koje se odjeća uvozi.

- Bili smo u Kini, tamo smo sklopili ugovore za ekskluzivno zastupništvo za tu nanotehnologiju, sada smo mi jedina tvrtka u Europi koja proizvodi takvu odjeću. Uz odjeću imamo još i kožne predmete. To su predmeti od talijanske kože, od egzotične kože, kao što su krokodil, piton i gušter. Ali, kožni predmeti su ipak zahtijevali neku drugu razinu i zbog toga se oni proizvode u Londonu u Engleskoj - priča Mihalić.

A kakvi su mladom Mihaliću planovi za budućnost bili te 2017.?

- Planovi su mi zaposliti dizajnera u tvrtki, kako bi čim brže mogli razvijati nove ideje - rekao je Mihalić.

