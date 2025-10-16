Pogledajte koje tri države će održavati red i mir u Gazi

Indonezija, Azerbajdžan i Pakistan glavni su kandidati za opskrbu trupama za buduće stabilizacijske snage u Pojasu Gaze, prema riječima američkog obrambenog dužnosnika i bivšeg američkog obrambenog dužnosnika koji je otkrio informacije pod uvjetom anonimnosti za Politico.

Pregovori su još uvijek u tijeku i sve tri zemlje još moraju potvrditi da su voljne i spremne slati trupe u porušeni pojas Gaze. To su zemlje koje su izrazile najveći interes, rekao je američki obrambeni dužnosnik.

Trumpov plan od 20 točaka za mir u Gazi kaže da će SAD surađivati ​​s arapskim i drugim partnerima kako bi rasporedile privremene stabilizacijske snage koje će obučavati i podržavati provjerene palestinske policijske snage te će se konzultirati s Egiptom i Jordanom o tim naporima. SAD je rekao da u Gazi neće biti američkih trupa.

Foto: Jonathan Ernst

Takozvane međunarodne stabilizacijske snage ključna su komponenta Trumpovog plana za okončanje rata između Hamasa i Izraela te otvaranje puta za konačnu demilitarizaciju i obnovu Gaze.

I Trumpovim planom, ali i Njujorškom deklaracijom jasno je naglašeno da Hamas neće imati mjesta u vlasti buduće palestinske države. Trump je zatražio i njihovo rasformiranje, te obećao amnestiju svim borcima koji polože oružje, što je izazvalo ljutnju desne struje u Izraelu, uključujući ministra financija Bezalela Smotriča i ministra sigurnosti Itamara Ben Gvira.