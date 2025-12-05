Obavijesti

Pogledajte koliko se kupuje online i gdje su tu Hrvati

U Hrvatskoj je 52 posto ispitanika koristilo usluge online trgovine što je više od susjedne Italije 42 posto, BiH 35 posto, Srbije 48 posto i Crne Gore 24 posto, ali manje od Slovenaca kojih 54 posto koristi online trgovinu

Prema Eurostatu, u 2024. godini 94 posto stanovnika EU-a u dobi od 16 do 74 godine koristilo je internet u posljednjih 12 mjeseci, a njih 77 posto kupovalo je ili naručivalo robu ili usluge online. Međutim, postoje velike razlike među državama. U 23 regije na razini NUTS 2 najmanje 80 posto stanovništva naručivalo je putem interneta, pri čemu prednjače Nizozemska sa svih 12 svojih regija, potom Danska, Irska, Švedska. 

U Hrvatskoj je 52 posto ispitanika koristilo usluge online trgovine što je više od susjedne Italije 42 posto, BiH 35 posto, Srbije 48 posto i Crne Gore 24 posto, ali manje od Slovenaca kojih 54 posto koristi online trgovinu.

Eurostat bilježi da su u 2024. godini najaktivnije skupine online kupaca bile osobe u dobi od 25 do 34 te 35 do 44 godine. Među korisnicima interneta najčešći oblik e-kupovine odnosio se na odjeću, obuću i modne dodatke, koje je kupovalo 46 posto korisnika. Osim toga, svaki peti korisnik interneta unajmio je smještaj od poduzeća putem internetskih platformi.

