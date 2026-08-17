Pogledajte nove cijene goriva

U ponedjeljak je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.

Visine premija u odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje snižene su za 0,01 euro po litri dizelskog goriva te za 0,02 eura po litri plavog dizela.

U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine trošarina su zadržane na istoj razini te je tako nastavljena primjena mjere sniženja visine trošarine, čime je u odnosu na predkrizno razdoblje visina trošarine na bezolovni motorni benzin ukupno snižena za 9 centi po litri, a na dizelsko gorivo za 7 centi po litri.

Foto: Vlada

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 7 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1435 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0236 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.

Uredbe stupaju na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 7 dnevno razdoblje.

Foto: Vlada

Nove cijene iznosit će:

• 1,63 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,07 EUR/l)

• 1,80 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,09 EUR/l)

• 1,27 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,09 EUR/l)

• 1,24 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,04EUR/kg)

• 1,81 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,03 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

• 1,78 EUR/l za benzinsko gorivo

• 2,01 EUR/l za dizelsko gorivo

• 1,36 EUR/l za plavi dizel

• 1,35 EUR/kg za UNP za spremnike

• 2,05 EUR/kg za UNP za boce.