Objavili su rezultate Lota 6. Evo koje su brojeve izvukli

U nedjelju, 5. listopada 2025. godine, održano je 80. kolo popularne igre na sreću Loto 6. Izvlačenje je privuklo veliki broj sudionika, a Hrvatska lutrija je objavila službene rezultate i statistike za ovo kolo.

Dobitni brojevi za Loto 6, kolo 80, su:

36, 4, 11, 10, 22, 27

Dodatni broj: 14

Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 41.059,80 eura, dok je fond dobitaka dosegao 20.529,90 eura. U ovom izvlačenju sudjelovalo je ukupno 35.327 listića, a dobitnih je bilo 3.323.