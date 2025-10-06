Saznajte rezultate izvlačenja Loto 6 za 80. kolo održano 5. listopada 2025. godine, uključujući dobitne brojeve, iznose uplata i fond dobitaka.
LOTO 6 REZULTATI
Objavili su rezultate Lota 6. Evo koje su brojeve izvukli
U nedjelju, 5. listopada 2025. godine, održano je 80. kolo popularne igre na sreću Loto 6. Izvlačenje je privuklo veliki broj sudionika, a Hrvatska lutrija je objavila službene rezultate i statistike za ovo kolo.
Dobitni brojevi za Loto 6, kolo 80, su:
36, 4, 11, 10, 22, 27
Dodatni broj: 14
Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 41.059,80 eura, dok je fond dobitaka dosegao 20.529,90 eura. U ovom izvlačenju sudjelovalo je ukupno 35.327 listića, a dobitnih je bilo 3.323.
