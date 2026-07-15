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Rezultati Loto 7 Hrvatske lutrije u 55. kolu: Izvučeni brojevi

Piše 24sata,
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Rezultati Loto 7 Hrvatske lutrije u 55. kolu: Izvučeni brojevi
Foto: Hrvatska lutrija
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Najveći ostvareni dobitak je bio u kategoriji 6 pogodaka, gdje su četiri dobitnika osvojila po 2.396,40 eura

U 55. kolu Loto 7 Hrvatske lutrije , izvučeni su sljedeći brojevi: 1, 4, 7, 13, 21, 32, 33, a dodatni broj je bio 19. Joker broj za ovo kolo bio je 089667.

Nažalost, u ovom kolu nije bilo dobitnika sa svih 7 pogođenih brojeva, kao ni dobitnika sa 6+1 pogođenim brojem. Najveći ostvareni dobitak je bio u kategoriji 6 pogodaka, gdje su četiri dobitnika osvojila po 2.396,40 eura. U kategoriji 6+0 pogođenih brojeva, također je bilo četiri dobitnika, a svaki je osvojio 170,16 eura.

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Detaljan pregled broja dobitnika i iznosa dobitaka po kategorijama:
- 6 pogodaka: 4 dobitnika, 2.396,40 EUR
- 6+0 pogodaka: 4 dobitnika, 170,16 EUR
- 5+1 pogodak: 15 dobitnika, 86,54 EUR
- 5 pogodaka: 204 dobitnika, 36,14 EUR
- 4+1 pogodak: 372 dobitnika, 9,95 EUR
- 4 pogotka: 2.584 dobitnika, 3,99 EUR
- 3+1 pogodak: 1.587 dobitnika, 1,81 EUR
- 0+1 pogodak: 7.117 dobitnika, 1,00 EUR

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