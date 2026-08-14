Pogledajte satelitsku snimku! Dim se nadvio nad Dalmacijom

Stravičan požar izbio je u četvrtak oko 20.15 sati na području Lokve Rogoznice nedaleko od Omiša. Požar se vrlo brzo, raspiren burom, proširio na okolna mjesta i došao do Omiša.

Gorjeli su trava, nisko raslinje, borova šuma, a onda je vatra ušla među kuće. Izgorjele su stotine objekata, automobila, evakuirano je 2000 ljudi, više od 30 je ozlijeđeno, a sedmero je zadobilo opekline te se nalaze u KBC-u Split i životno su ugroženi.

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Na požarištu je gotovo 300 vatrogasaca s 93 vatrogasna vozila, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Na terenu su gotovo sve snage iz Splitsko-dalmatinske županije, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je kako su pozvane i snage iz susjednih Dubrovačko-neretvanske te Šibensko-kninske županije. Kao ispomoć stižu i vatrogasaci iz Zadarske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Krapinsko-zagorske županije te iz Grada Zagreba.

Mještani su u šoku prepričavali kako su uočili požar, a on je u samo sat vremena došao do kuća. Nisu se stigli ni snaći, a već su morali bježati.

Koliko je dramatična noć bila pred mještanima Omiša i okolnih naselja pokazuju i satelitske snimke. Dim zbog požara u Omišu, ali i onog na Pelješcu, potpuno se nadvio nad Dalmacijom.