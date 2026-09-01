Pogledajte snimku nesreće slovenske predsjednice! 'Bila je to kriva procjena vozača...'

Mjesec dana nakon prometne nesreće u kojoj je sudjelovala slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar, objavljene su snimke nadzornih kamera iz tunela Kastelec. Stručnjak za mobilnost Andrej Brglez analizirao je snimku i objasnio kako je došlo do sudara. Pirc Musar je 31. srpnja putovala iz Hrvatske prema humanitarnom događaju Pogi Challenge u Komendi, piše RTV SLO.

Predsjednica je bila u službenom kombiju s prijateljicama , a vozila se u osiguranom konvoju od tri vozila. Na snimci iz tunela vidi se kako se kombi sa štićenom osobom zabio u službeno vozilo koje je bilo na čelu kolone.

- U sredini je osoba s osiguranjem, a iza njih još jedno sigurnosno vozilo, što je klasična i ispravna formacija, rekao je za MMC stručnjak za mobilnost Andrej Brglez, bivši vozač s osiguranjem.

Prema njegovoj analizi, konvoj je u tunel ušao umjerenom brzinom i uz primjeren sigurnosni razmak. No problem je nastao kada je vozač vozila sa štićenom osobom znatno smanjio razmak od prvog sigurnosnog vozila.

- Najvjerojatnije je procijenio da će prvo vozilo početi ubrzavati, što se nije dogodilo i time je došlo do sudara, objasnio je Brglez.

Dodao je kako vozači automobila koji su propuštali konvoj ne bi trebali biti krivi za nesreću jer su, prema njegovu mišljenju, postupili najbolje što su mogli. Brglez je istaknuo da vozači štićenih osoba mogu voziti brže i uz manje sigurnosne razmake nego ostali sudionici u prometu, ali su za to posebno obučeni.

- Voze po načelima obrambene vožnje, što znači da moraju unaprijed predvidjeti sve moguće scenarije, rekao je.

Nesreća je otvorila i brojna druga pitanja, među kojima je i ono o sigurnosnom pojasu. Pirc Musar kasnije je javno priznala da nije koristila sigurnosni pojas. I predsjednica i njezina suputnica bile su ozlijeđene.

- Uz veliku vjerojatnost rekao bih da ozljede putnika ne bi bile osobito ozbiljne da su svi bili vezani pojasevima, zaključio je Brglez.