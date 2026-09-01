KAOS U ISTRI Motociklist teško ozlijeđen u sudaru s autom. Slovenac pijan pao s mopeda

U Puli i Varvarima jučer navečer dogodile su se dvije prometne nesreće u kojima su teško ozlijeđena dvojica vozača. U jednoj je 30-godišnji motociklist stradao nakon što je 58-godišnja vozačica prošla kroz znak obaveznog zaustavljanja, dok je u drugoj 56-godišnji Slovenac pao s mopeda s čak 1,85 promila alkohola u krvi.

Pulska prometna policija oko 21.05 sati zaprimila je dojavu o nesreći na raskrižju Besenghijeve i Arsenalske ulice. Prema dosad utvrđenim informacijama, 58-godišnjakinja je automobilom pulskih registracija dolaskom na raskrižje propustila zaustaviti vozilo unatoč znaku obaveznog zaustavljanja.

U tom trenutku sudarila se s motociklom pulskih registracija kojim je cestom s prednošću prolaska upravljao 30-godišnjak.

Od siline udara motociklist je zajedno s motociklom pao na kolnik te je teško ozlijeđen. Prevezen je na liječenje, a protiv 58-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila i da 30-godišnjak u trenutku nesreće nije imao položenu potrebnu kategoriju za upravljanje motociklom. Protiv njega će zbog toga biti pokrenut prekršajni postupak.

Prekršajni postupak bit će pokrenut i protiv vlasnice motocikla koja mu je motocikl dala na upravljanje.

Druga teška nesreća dogodila se oko 21.45 sati u Varvarima. Tamo je 56-godišnji slovenski državljanin pod utjecajem alkohola od 1,85 promila upravljao mopedom slovenskih registracija kolnikom Školske ulice.

Zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju ceste izgubio je nadzor nad mopedom i pao na kolnik. Vozač je prevezen u pulsku bolnicu, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom.

Za vožnju pod utjecajem alkohola prijeti mu novčana kazna od 1710 eura i zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od tri mjeseca.