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DVIJE NESREĆE

KAOS U ISTRI Motociklist teško ozlijeđen u sudaru s autom. Slovenac pijan pao s mopeda

Piše Antonela Šaponja,
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KAOS U ISTRI Motociklist teško ozlijeđen u sudaru s autom. Slovenac pijan pao s mopeda
Foto: PU zadarska
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Za vožnju pod utjecajem alkohola prijeti mu novčana kazna od 1710 eura i zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od tri mjeseca

U Puli i Varvarima jučer navečer dogodile su se dvije prometne nesreće u kojima su teško ozlijeđena dvojica vozača. U jednoj je 30-godišnji motociklist stradao nakon što je 58-godišnja vozačica prošla kroz znak obaveznog zaustavljanja, dok je u drugoj 56-godišnji Slovenac pao s mopeda s čak 1,85 promila alkohola u krvi.

Pulska prometna policija oko 21.05 sati zaprimila je dojavu o nesreći na raskrižju Besenghijeve i Arsenalske ulice. Prema dosad utvrđenim informacijama, 58-godišnjakinja je automobilom pulskih registracija dolaskom na raskrižje propustila zaustaviti vozilo unatoč znaku obaveznog zaustavljanja.

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U tom trenutku sudarila se s motociklom pulskih registracija kojim je cestom s prednošću prolaska upravljao 30-godišnjak.

Od siline udara motociklist je zajedno s motociklom pao na kolnik te je teško ozlijeđen. Prevezen je na liječenje, a protiv 58-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila i da 30-godišnjak u trenutku nesreće nije imao položenu potrebnu kategoriju za upravljanje motociklom. Protiv njega će zbog toga biti pokrenut prekršajni postupak.

Prekršajni postupak bit će pokrenut i protiv vlasnice motocikla koja mu je motocikl dala na upravljanje.

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Druga teška nesreća dogodila se oko 21.45 sati u Varvarima. Tamo je 56-godišnji slovenski državljanin pod utjecajem alkohola od 1,85 promila upravljao mopedom slovenskih registracija kolnikom Školske ulice.

Zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju ceste izgubio je nadzor nad mopedom i pao na kolnik. Vozač je prevezen u pulsku bolnicu, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom.

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Za vožnju pod utjecajem alkohola prijeti mu novčana kazna od 1710 eura i zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od tri mjeseca.

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