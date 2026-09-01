"Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", navode iz HAK-a...
Prometna kod Jastrebarskog: na autocesti A1: U smjeru Zagreba nastala kolona od 6 km
Na autocesti A1 došlo je do prometne nesreće na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom u koloni od oko šest km, izvijestio je na svojim stranicama HAK nešto poslije 15 sati.
Navode i kako je pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Usporeno, uz povremene zastoje, navodi HAK, vozi se:
- Na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane
- Autocesti A4 Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km
- Na Istarskom ipsilonu (A8) između tunela i čvora Učka u oba smjera
- Na Jadranskoj magistrali (DC) u Solinu i Stobreču, na širem području Omiša
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