POGLEDAJTE SNIMKU Zbog ovog pištolja kažnjen Sandi Pego! Tvrdio da je to običan rekvizit

Sandi Hadžić, poznatiji kao Sandi Pego, osuđen je na zagrebačkom Općinskom prekršajnom sudu zbog videa sa svadbe svog brata Ismaela Hadžića. Tijekom svadbe, koja je bila u listopadu prošle godine Hadžić je ispalio više hitaca iz plinskog pištolja. Policija je ubrzo podnijela optužni prijedlog, a Hadžić je optužen da je neovlašteno pucajući iz vatrenog oružja narušavao mir i sigurnost građana te zbog toga što je učinio oružje C kategorije vidljivim drugim građanima.

Tada smo kontaktirali Pegu koji je kratko rekao "To je montaža, danas se svašta da izmontirati. Onaj koji ima taj video, neka ga pokaže javno". Nakon toga se o cijeloj situaciji oglasio i na Instagramu.

- Nevjerojatno mi je koliko daleko neki ljudi idu kako bi ti zakomplicirali život, čak i širenje lažnih informacija. Istina je jednostavna: Brat mi se ženio, a ja sam iz veselja ispalio pirotehnički rekvizit u zrak. Ništa više od toga. Policija je upoznata s lažnim tvrdnjama da se radi o pravom oružju. I sve je već razjašnjeno - napisao je Pego.

U nastavku objave je dodao:

- Nikada nisam nikoga ugrozio, niti ću. Sve što radim – radim iz zabave i pozitivne energije. U svom sadržaju nikada nisam rekao ništa što bi bilo uvredljivo ili opasno. Mladi koji me prate znaju da stalno govorim o radu, trudu i poštenju – jer samo tako možete ostvariti svoje snove. Nažalost, kada si pošten, uspješan i drugačiji, uvijek će biti onih koje to boli. demo dalje – s osmijehom i čistim srcem - objavio je Pego na Instagramu.

Treba reći i kako se Pego na sudu nije pojavio, a saslušan je i policajac. - Nisam bio na mjestu događaja, već smo sljedećeg dana dobili obavijest u III. policijskoj postaji Zagreb da je na društvenoj mreži TikTok snimljen i postavljen video. Pregledao sam tu snimku i na njoj se dobro vidi da Sandi Hadžić vadi pištolj kojim puca u zrak. Patrola je sljedećeg dana otišla na mjesto događaja, ali nisu našli nikoga u kući. Međutim, Hadžić i njegov brat idućeg su se dana pojavili u policijskoj postaji i sa sobom donijeli pištolj.

Tada sam razgovarao s okrivljenikom i njegovim bratom, sastavljeni su zapisnici o njihovu ispitivanju te ništa sporno s događajem nije bilo. Plinski pištolj je oduzet uz potvrdu, a kasnije je tijekom pretrage doma pronađeno i streljivo za koje se kasnije utvrdilo da je u vlasništvu oca okrivljenika - ispričao je policajac.

Hadžiću je izrečeno ukupno 2500 eura kazne, a mora platiti još 120 eura sudskih troškova. Također mu je oduzet plinski pištolj iz kojeg je pucao, kao zaštitna mjera.