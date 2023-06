POGLEDAJTE SNIMKU Zločinca Kordića prozvao mladi fratar, osvrnuo se i na 'klečavce'

Strašno je da drugome nanosimo zlo, a da se uopće ne kajemo. Strašno je kad govorimo javno da bismo sve do sada ponovili, svo zlo koje smo učinili.

To su bile riječi iz propovijedi fra Marija Katušića za blagdan svetog Ante u Busovači u srednjoj Bosni, rodnom mjestu ratnog zločinca Darija Kordića, prenosi Lupiga.com.

Pogledajte propovijed mladog fratra

Ratni zločinac kaže da bi sve opet ponovio

Nedavno je javnost sablaznila snimka u kojoj zločinca Kordića, osuđenog za pokolj u Ahmićima gdje su vojnici HVO-a ubili i 116 ljudi, uključujući i tromjesečnu bebu, pitaju je li vrijedilo zatvora i rata.

Zločinac je odgovorio: 'Sve bih ponovio'.

Udar s oltara

Sad mu je kritika stigla s oltara katoličke crkve u rodnoj mu Busovači, na središnjem misnom slavlju.

- Najgore je što se sve negativnosti, laži, progonstva neistomišljenika čine mirne savjesti. Strašna je činjenica da drugome nanosimo zlo, a da se uopće ne kajemo. Mi koji se svaki dan Bogu molimo, mi koji smo stalno u crkvi, znamo se vraćati na svoja zla, na svoje neistine, svoje laži. Ne možemo vjerovati u Boga, a ne vidjeti ga u masama koje su u potrebama, koji su skrajnuti, koji su na marginama našeg društva. One naše male zajednice koje smo protjerali. One koji ne misle kao ja treba protjerati. Kao da se među nama događa etničko čišćenje svih onih neistomišljenika, svi oni koji drugačije misle, svi oni koji žele drugačije živjeti. Sve to radimo - poručio je mladi fratar.

Ubili i tromjesečnu bebu

Dario Kordić je bivši ratni zapovjednik HVO-a, dobio je 25 godina zatovra u Haagu za ratne zločine nad bošnjačkim stanovništvom u Lašvanskoj dolini tijekom 1993. i 1994. godine, uključujući i pokolj u selu Ahmići, gdje su pripadnici HVO-a 16. travnja 1993. godine ubili 116 civila, među kojima i 32 žene i 11 djece.

Pušten je nakon što je odslužio dvije trećine kazne, a zločinca odgovornog i za smrt tromjesečne bebe može se vidjeti kako Hoda za život i kako predaje studentima u organizaciji zagrebačkog Studentskog pastorala čiji je kapelan Damir Stojić.

Osudio i klečavce

U svojoj propovijedi fra Mario Katušić pričao je i o moliteljima koji svake prve subote na trgovima u Hrvatskoj kleče i mole krunicu za predbračnu čistoću, protiv pobačaja i za povratak muškog duhovnog autoriteta u obitelji.

- To su oni koji smatraju da Isusa ljube, njima nije potrebno nikakvo znanje o Bogu, takvih je ponajviše, čini mi se. Oni stalno govore da treba izaći na trgove, treba propovijedati Boga među drugima, a o njemu ništa ne znaju. Ne znaju da drugome treba oprostiti, oni nisu pročitali da Isus sa svima sjeda za stol - rekao je fra Mario Katušić.