Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

Obilna kiša koju su najavljivali meteorolozi poplavile su ulice Rijeke i otežale promet. DHMZ je izdao crveni alarm za Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za kninsko i splitsku područje crvena upozorenja vrijede od 15 sati do ponoći. U vrlo kratkom vremenu lokalno može pasti više od 100 litara kiše po četvornom metru, a ponegdje i više od 110 litara. 

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi.

- U ovom trenutku DHMZ je podigao najviše upozorenje na vrlo opasne vremenske uvjete, prvenstveno zbog velikih količina oborine, za čitavo jadransko područje. Fokus je obala, gdje je moguće i preko 100 litara kiše tijekom današnjeg dana - rekao je Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a za N1.

UPOZORENJA Padat će obilna kiša, prijete poplave, vozači oprezno na cesti
Padat će obilna kiša, prijete poplave, vozači oprezno na cesti

Takve količine oborine, upozoravaju prognostičari, mogu izazvati iznenadne poplave, prekide u opskrbi električnom energijom, vodom i komunikacijama. Uz to, mogući su i olujni udari vjetra, grmljavinska nevremena praćena tučom, dok se na moru ne isključuje ni pojava pijavica.

