Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Obilna kiša koju su najavljivali meteorolozi poplavile su ulice Rijeke i otežale promet. DHMZ je izdao crveni alarm za Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za kninsko i splitsku područje crvena upozorenja vrijede od 15 sati do ponoći. U vrlo kratkom vremenu lokalno može pasti više od 100 litara kiše po četvornom metru, a ponegdje i više od 110 litara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:20 Kiša u Rijeci opet potopila prometnice | Video: 24sata Video

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi.

- U ovom trenutku DHMZ je podigao najviše upozorenje na vrlo opasne vremenske uvjete, prvenstveno zbog velikih količina oborine, za čitavo jadransko područje. Fokus je obala, gdje je moguće i preko 100 litara kiše tijekom današnjeg dana - rekao je Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a za N1.

Takve količine oborine, upozoravaju prognostičari, mogu izazvati iznenadne poplave, prekide u opskrbi električnom energijom, vodom i komunikacijama. Uz to, mogući su i olujni udari vjetra, grmljavinska nevremena praćena tučom, dok se na moru ne isključuje ni pojava pijavica.