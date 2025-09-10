Padat će obilna kiša, prijete poplave, vozači oprezno na cesti

Meteorolozi upozoravaju na mjestimično izražene pljuskove praćene grmljavinom, a lokalno su moguće i oluje te obilna kiša, osobito na Jadranu i područjima uz obalu. Upravo u tim dijelovima postoji povećana opasnost od poplava zbog veće količine padalina u kratkom vremenu. Na istoku Hrvatske očekuje se najmanje kiše.

Vjetar će biti umjeren jugoistočni i južni, u gorju povremeno jak, dok se na moru očekuje jako do olujno jugo i južni vjetar. Navečer će vjetar okretati na jugozapadnjak, što bi dodatno moglo pojačati osjećaj nestabilnosti.

Temperature zraka kretat će se između 20 i 25 °C, dok će na istoku i jugu zemlje biti malo toplije. Primjerice, u Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti od 21 do 23 °C, uz pretežno oblačno nebo i kišu uglavnom od sredine dana, kada su mogući i izraženiji pljuskovi te grmljavina.

Mogući su zastoji

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, objavio je HAK.

Zbog pojačanog prometa tijekom jutra povremene zastoje očekujemo na:

autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad

autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok

zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici

brzoj cesti Solin-Klis (DC1)

Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka

Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu iz smjera Kaštela i Podstrane.

Početak je nove školske godine zbog čega će na cestama biti velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Vozači, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštuje prometne znakove. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina kretanja vozila u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km/h.Na graničnim prijelazima moguća su dulja čekanja, osobito za teretna vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik.

Zbog održavanja Croatia Rallyja, danas i narednih dana povremeno će biti zatvorene pojedine županijske ceste na području Lokava, Ozlja i Sljemena.

IZVANREDNI PRIJEVOZ:

09.09. u 23:00 sata izvanredni prijevoz kreće od odmorišta Brloška Dubrava do GP Goričan gdje se dolazak očekuje 10. rujna u 07:00 sati. Kod uključivanja na glavnu trasu autoceste promet će biti prekinut na 15 min - odmorište Brloška Dubrava i naplatne postaje Demerje/Lučko, Sveta Helena i Goričan.

09.09. u 22:00 sata kreće izvanredni prijevoz na relaciji Stara Gradiška-Bregana te će se oko 23:00 sata kratkotrajno prekinuti promet na čvoru Okučani zbog uključivanja izvanrednog prijevoza na autocestu A3 Bregana-Lipovac.