Obavijesti

News

Komentari 0
UPOZORENJA

Padat će obilna kiša, prijete poplave, vozači oprezno na cesti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Padat će obilna kiša, prijete poplave, vozači oprezno na cesti
Foto: HAK

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje

Meteorolozi upozoravaju na mjestimično izražene pljuskove praćene grmljavinom, a lokalno su moguće i oluje te obilna kiša, osobito na Jadranu i područjima uz obalu. Upravo u tim dijelovima postoji povećana opasnost od poplava zbog veće količine padalina u kratkom vremenu. Na istoku Hrvatske očekuje se najmanje kiše.

Vjetar će biti umjeren jugoistočni i južni, u gorju povremeno jak, dok se na moru očekuje jako do olujno jugo i južni vjetar. Navečer će vjetar okretati na jugozapadnjak, što bi dodatno moglo pojačati osjećaj nestabilnosti.

Temperature zraka kretat će se između 20 i 25 °C, dok će na istoku i jugu zemlje biti malo toplije. Primjerice, u Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti od 21 do 23 °C, uz pretežno oblačno nebo i kišu uglavnom od sredine dana, kada su mogući i izraženiji pljuskovi te grmljavina.

PROGNOZA SEVERE WEATHER Opasan ciklon nad Hrvatskom: 'Prijete ogromne količine kiše i katastrofalne bujične poplave!'
Opasan ciklon nad Hrvatskom: 'Prijete ogromne količine kiše i katastrofalne bujične poplave!'

Mogući su zastoji

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, objavio je HAK.

Zbog pojačanog prometa tijekom jutra povremene zastoje očekujemo na:

autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad

autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok

zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici

brzoj cesti Solin-Klis (DC1)

Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka

Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu iz smjera Kaštela i Podstrane.

Početak je nove školske godine zbog čega će na cestama biti velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Vozači, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštuje prometne znakove. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina kretanja vozila u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km/h.Na graničnim prijelazima moguća su dulja čekanja, osobito za teretna vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik.

VOZAČI, OPREZ! Prometna nesreća na A3 kod Sl. Broda, vozi se jednim trakom
Prometna nesreća na A3 kod Sl. Broda, vozi se jednim trakom

Zbog održavanja Croatia Rallyja, danas i narednih dana povremeno će biti zatvorene pojedine županijske ceste na području Lokava, Ozlja i Sljemena.

IZVANREDNI PRIJEVOZ:

09.09. u 23:00 sata izvanredni prijevoz kreće od odmorišta Brloška Dubrava do GP Goričan gdje se dolazak očekuje 10. rujna u 07:00 sati. Kod uključivanja na glavnu trasu autoceste promet će biti prekinut na 15 min - odmorište Brloška Dubrava i naplatne postaje Demerje/Lučko, Sveta Helena i Goričan.

09.09. u 22:00 sata kreće izvanredni prijevoz na relaciji Stara Gradiška-Bregana te će se oko 23:00 sata kratkotrajno prekinuti promet na čvoru Okučani zbog uključivanja izvanrednog prijevoza na autocestu A3 Bregana-Lipovac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.
Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku
NEVJEROJATNO

Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku

U retrovizoru sam vidio kako i dalje divlja, pretjecao je po punoj liniji. Da nisam potrubio gosođi, ovaj divljak bi je pokupio. Čovjek je za zatvor, ispričao nam je čitatelj koji je snimio video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025