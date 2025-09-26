Obavijesti

News

PRIČALI PET SATI

Lukašenko: Putin ima prijedlog za Ukrajinu, odobrava ga i SAD. Ne prihvate li, izgubit će državu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ramil Sitdikov

Ako Ukrajinci ne prihvate te prijedloge, bit će kao što je bilo na početku posebne vojne operacije, rekao je Lukašenko i dodao "Bit će još gore: izgubit će Ukrajinu."

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je nakon sastanka s ruskim kolegom Vladimirom Putinom u petak rekao da će ruski čelnik objaviti "vrlo dobar prijedlog" za okončanje rata u Ukrajini za koji je kazao da ga uvelike podržavaju Sjedinjene Američke Države.

Lukašenko, koji je preko pet sati proveo na sastanku s Putinom u Moskvi, nije otkrio što prijedlog uključuje, ali je dodao da je predstavljen američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji se sastao s Putinom prošlog mjeseca na Aljasci.

"Predsjednik Putin i ja smo razgovarali o njemu, ali neću o tome govoriti. Sam predsjednik će reći", kazao je Lukašenko, blizak Putinov saveznik.

"Riječ je o dobrom prijedlogu za Ukrajinu, prijedlozima koje je čuo Donald Trump na Aljasci, među ostalim mjestima, a potom je odnijet u Washington radi razmatranja i rasprave. Vrlo dobar prijedlog", kazao je Lukašenko ruskom televizijskom novinaru Pavelu Zarubinu.

"Ako Ukrajinci ne prihvate te prijedloge, bit će kao što je bilo na početku posebne vojne operacije", dodao je, koristeći izraz kojim Moskva opisuje svoju invaziju na Ukrajinu.

"Bit će još gore: izgubit će Ukrajinu."

Rusija je ranije inzistirala na uvjetima koje Ukrajina odbacuje kao ravne predaji, uključujući prepuštanje dodatnog teritorija, odustajanje od ukrajinskih ambicija za članstvom u NATO savezu i ograničenje veličine ukrajinskih oružanih snaga.

Lukašenko je govorio tri dana nakon što je Trump neočekivano kazao da je Ukrajina sposobna vratiti sav teritorij koji je izgubila, gotovo petinu zemlje, te da bi trebala djelovati odmah jer je rusko gospodarstvo u dubokim poteškoćama.

Kremlj je odbacio te komentare, pripisavši ih činjenici da se Trump nedugo prije nego što ih je izrekao sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem te je bio pod utjecajem Zelenskijevog pogleda na sukob.

Zelenski je kazao da se Putin samo pretvara da pregovara, ali zapravo nije stvarno zainteresiran za mir.

"Kako bi izbjegao gubitak cijele Ukrajine, (Zelenski) ne samo da mora pregovarati, već i pristati na povoljne uvjete, uvjete koje su u velikoj mjeri odobrili Amerikanci", rekao je Lukašenko.

Također je predložio da on, Putin i Zelenskij kao čelnici triju slavenskih država sjednu za stol i postignu sporazum.

Ukrajina govori da želi sastanak između Zelenskog i Putina, no Rusija tvrdi da je to moguće samo ako ukrajinski čelnik pristane doći u Moskvu.

