Pogledajte tko štrajka u petak, sindikati žele odgodu reforme: Djeca nisu pokusni kunići!

Dio učenika Zagreba i četiri županije središnje Hrvatske ima produženi vikend. U petak je, naime, peti dio kružnog štrajka tri prosvjetna sindikata. Objavili su kako je u ovih pet županija 40 posto njihova članstva, oko 5000 zaposlenih, pa se očekuje veliki odaziv. Sindikati su se javnosti obratili sa Zagrebačkog velesajma, gdje traje međunarodno natjecanje srednjih strukovnih škola "World Skills Croatia", kako bi upozorili na probleme u modularnoj nastavi koja od iduće godine ulazi u sve strukovne škole.

- Obrazovne ustanove nisu pripremljene, ni tehnički, ni ljudski, da bi se reforma uvodila u sve prve razrede - rekao je Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

S obzirom na to da je 17. travnja krajnji rok za upis kurikula za strukovna zanimanja, po kojima će se ove godine učenici upisivati u srednje škole, Turalija smatra da su dovedeni pred gotov čin.

- Mi jednostavno i dalje ne vidimo razloga da inzistiraju na nečemu kad nam se već činilo da su i samo shvatili da to nije dobro i da na tome treba raditi - istaknuo je, a na probleme su upozorili i nastavnici strukovnih škola.

E-dnevnik još nije prilagođen

- Godinu dana imamo škole koje provode eksperimentalnu nastavu, a još nisu dobili e-dnevnik prilagođen modularnoj nastavi. Što onda nas sve čeka? U e-savjetovanjima je bilo više od 900 primjedbi na module. Apsolutno sve primjedbe su odbijene - upozorila je Snježana Vuk, strukovna nastavnica Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića u Zagrebu.

Zagreb: Prosvjetni predstavnici održali konferenciju za medije "5 do 12 za modularnu nastavu" | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Neprihvatljivo je to što se nudi, nije razrađeno i ostavlja velika pitanja. Kako da to prenesemo djeci? Kurikule za nova zanimanja dobili smo u ožujku, to nije dovoljno vremena za pripremu nastavnika. Djeca ne trebaju biti pokusni kunići - komentirala je i Srebrenka Frajman Kovačić iz Obrtničke škole za osobne usluge.

Zagreb: Prosvjetni predstavnici održali konferenciju za medije "5 do 12 za modularnu nastavu" | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na to je upozorio i Ivica Inkret, nastavnog Geologije u Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi u Varaždinu, koji je na strukovnoj reformi radio od 2016.

- Ovo nije reforma jer bi reforma podrazumijevala analizu postojećeg stanja, dobrih i loših stanja pa se dobro zadrži i nadogradi. Obrazovanje je spor i trom sustav koji ne podnosi dobro nagle promjene. Zamislite da idete naglo zaokrenuti veliki kamion. Kao i svaka revolucija, podcjenjuje složenost sustava, stanje u cjelini proglašava lošim. Kao posljedicu toga treba sve staro rušiti i iznova krenuti na ideološkim temeljima - rekao je, no nije htio pojasniti što bi bili "ideološki temelji" reforme.

'Nastavnici ne znaju hoće li biti višak'

Pravnica NSZSŠH Mirela Matijević-Herceg upozorila je kako do danas nije izmijenjen zakonski okvir i više podzakonskih propisa da bi modularna nastava bila pravno uvedena. Poseban je problem, istaknula je, što nije riješeno pitanje mogućih viškova nastavnika i mogućnost da se zapošljavaju u više škola.

- Kao sindikat smo napravili anketu. Podaci u 98 škola od 230 pokazuju da će modularna neposredno utjecati na satnicu za 260 zaposlenika. To je 183 nastavnika općeobrazovnih predmeta i 77 nastavnika strukovnih predmeta. Svaki nastavnik do 15. srpnja mora znati hoće li biti organizacijski višak ili neće. On to neće znati jer mi ne znamo kadrovske uvjete - kazala je.

Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno i cjeloživotno obrazovanje, koja priprema strukovnu reformu, odgovorio je kako nema govora o tome da će biti otkaza ili viškova zbog modularne nastave. Pritom smatra kako je nepravedno prema učenicima tražiti da se odgodi ili zaustavi reforma koja mijenja 30 godina stare obrazovne programe i koja napokon donosi suvremeno obrazovanje.

Učenici s kojima smo razgovarali ističu kako žele promjene, no nisu dovoljno informirani o onome što ih očekuje iduće godine. Tako su nam učenici zadarske Ekonomske škole kazali kako su čuli da će imati "jedan predmet po cijeli dan" i to im se ne sviđa. Ističu kako žele da mogu više birati predmete koje će slušati, te ujednačeniju satnicu kroz tjedan.

Fuchs: Platite im!

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je svoje podatke o štrajku u srijedu. Centralni obračun plaća pokazuje da je štrajkalo 2062 od 7861 zaposlenika, odnosno 26,23 posto. To je pad od 17,39 posto u odnosu na prvi dan štrajka.

- Pretpostavljam da će sindikati članovima nadoknaditi izgubljene dnevnice, dosad nisu nijednom riječju rekli hoće li. No ako godinama prikupljaju članarine, onda valjda imaju sredstva za plaćanje - poručio je ministar Radovan Fuchs.