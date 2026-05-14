POGLEDAJTE VIDEO Uništili čak 200 ilegalnih mopeda i skutera

Više od 200 ilegalnih mopeda i skutera uništeno je u srijedu u New Yorku, kao upozorenje svima koji voze neregistrirana vozila i često ih koriste za kriminal, piše The New York Post.

Akcija uništavanja održana je u garaži gradske čistoće na Staten Island. Policija je objavila da je riječ samo o manjem dijelu od ukupno 5700 ilegalnih mopeda i skutera koje su policajci zaplijenili od početka godine. Policijska povjerenica Jessica Tisch rekla je kako je broj zapljena gotovo 10 posto veći nego prošle godine u isto vrijeme.

- Ovi ilegalni mopedi i skuteri postali su ozbiljan sigurnosni problem u gradu i često se koriste tijekom počinjenja kaznenih djela - izjavila je Tisch.

Mopedi su legalni u New Yorku, ali samo ako su registrirani, osigurani i ako vozači imaju dozvolu. Mnogi vlasnici to ne poštuju.

Posljednjih godina velik broj ilegalnih mopeda preplavio je gradske ulice, a policija tvrdi da su ih koristile i kriminalne skupine za brze krađe i bijeg. Zbog toga su gradske vlasti još za vrijeme bivšeg gradonačelnika Eric Adams pokrenule pojačane kontrole.

Akcije zapljene i uništavanja vozila nastavljene su i pod sadašnjim gradonačelnikom Zohran Mamdani. Tisch je podsjetila i na slučaj smrti sedmomjesečne djevojčice Kaori Patterson-Moore, kada su osumnjičenici za pucnjavu koristili ilegalni moped tijekom bijega. Nakon incidenta vozili su u suprotnom smjeru jednosmjernom ulicom i sudarili se s drugim vozilom.

Predsjednik okruga Staten Island, Vito Fossella, poručio je kako grad ima „nultu toleranciju” prema vozačima koji opasno koriste takva vozila po ulicama grada.