Projektil pao blizu nuklearke u Iranu, a oni prijete: Posljedice ovog rata osjetit će cijeli svijet

Piše Filip Sulimanec,
Projektil pao blizu nuklearke u Iranu, a oni prijete: Posljedice ovog rata osjetit će cijeli svijet
Revolucionarna garda je objavila da je na Izrael lansirala raketu Horamšar 4 koja ima potencijalni domet sve do Rumunjske

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) otkrila je da joj je službeni Teheran priopćio kako je u posljednjim napadima, projektil pao blizu nuklearne elektrane Bušeher na jugozapadu Irana.

 - Nije prijavljena šteta na postrojenju niti ozljede osoblja - stoji u izjavi IAEA-e. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je kako će globalne posljedice rata na Bliskom istoku "pogoditi sve" te je pozvao zapadne dužnosnike da se usprotive sukobu.

Ruska državna novinska agencija Tass citirala je u utorak navečer izvršnog direktora Rosatoma Alekseja Lihačova koji je izjavio: „Udar je pogodio područje uz zgradu meterologijske službe smještenu na lokaciji nuklearne elektrane Bušeher, u neposrednoj blizini operativne energetske jedinice.” Ruski tehničari iz Rosatoma upravljaju elektranom, koristeći ruski proizvedeni nisko obogaćeni uranij.

"Val globalnih posljedica tek je počeo i pogodit će sve - bez obzira na bogatstvo, vjeru ili rasu", objavio je Arakči na društvenoj mreži X. Uz svoju objavu dodao je i iznenadnu ostavku direktora američkog Nacionalnog centra za protuterorizam, Joea Kenta.

Nakon što je Izrael ubio tajnika Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Alija Laridžanija, zapovjednik Arteša (regularna iranska vojska) Amir Hatami najavio je odmazdu, a projektili su već krenuli na Tel Aviv.

Najveći američki nosač aviona nakon požara ide na Kretu. Na liječenju završilo 200 mornara

 - Na prikladnom mjestu i u prikladno vrijeme uslijedit će odlučan odgovor koji će ih odvratiti i natjerati da požale. Odgovorit ćemo zločinačkoj Americi i krvožednom cionističkom režimu - rekao je Hatami.

Revolucionarna garda je objavila da je na Izrael lansirala raketu Horamšar 4 koja ima potencijalni domet sve do Rumunjske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

