Pogodi tko dolazi na večeru? Ovo je fotografija iz 2015. Epstein: Večera je bila divlja

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je fotografiju s večere iz 2015. na kojoj se nalaze gospodari silicijske doline. Za stolom se mogu vidjeti osnivač Facebooka Mark Zuckerberg, šef SpaceX-a Elon Musk te osnivač Palantira Peter Thiel, piše Daily Mail.

Epstein je tu fotografiju poslao samome sebi u ponedjeljak, 3. kolovoza 2015. godine, samo dan nakon što se hvalio da je sudjelovao u otmjenoj večeri s tehnološkim gigantima. Večeru je opisao 'divljom'. Večera je održana 2. kolovoza 2015., prema e-porukama iz Epsteinove dokumentacije. Te večeri Epstein je pisao autoru i liječniku Peteru Attiji, upitavši ga: "Gdje si?", prije nego što je dodao: "Možda ću u ponedjeljak biti u LA-u, Burbank, da pogledam interijer drugog BBJ-a (Boeing Business Jet, op. a.), večeras večera s Muskom, (PayPalovim šefom Peterom) Thielom, Zuckerbergom." Attia je an to entuzijastično odgovorio: "Zvuči kao sjajna večera."

Foto: Department of Justice

Epstein je kasnije opisao to okupljanje kao "divlje" u e-mailu od 20. kolovoza 2015. upućenom milijarderu Tomu Pritzkru. Svi navedeni su od tada nastojali umanjiti svaku vezu s Epsteinom, čiji je široki društveni krug razotkriven objavom više od tri milijuna dokumenata Ministarstva pravosuđa koji se odnose na osramoćenog financijera. Samo pojavljivanje na fotografijama objavljenima u Epsteinovim dokumentima ne znači da su ti ljudi sudjelovali u ilegalnim postupcima i odvratnim Epsteinovim bakanalijama.

Musk se često spominje u dokumentima. Tako je Epsteinu 25. studenoga 2012. poslao mail, upitavši ga: "Koji će dan/noć biti najluđa zabava na našem (sic) otoku?". Potom je dodao: "Vjerojatno samo Talulah i ja", misleći na posjet s britanskom glumicom Talulah Riley, svojom bivšom suprugom. Ta je poruka, kako piše tabloid, bila odgovor na e-mail koji je Epstein poslao dan ranije. "Koliko vas dolazi helikopterom na otok?", upitao je u toj elektronskoj poruci.

Zatim je u prosincu 2013. Musk ponovno kontaktirao Epsteina kako bi dogovorio mogući posjet karipskom otoku sada pokojnog financijaša. "Bit ću u području BVI/St. Bartsa tijekom blagdana", napisao je Musk. "Postoji li dobro vrijeme za posjet?" Epstein je odgovorio da bi početak nove godine bio idealan, poručivši Musku da za njega "uvijek ima mjesta".