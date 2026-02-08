Pretražuju stanove bivšeg britanskog premijera zbog veza s pedofilom Epsteinom...

Britanska policija u petak je provela pretragu na dvije adrese povezane s Peterom Mandelsonom, bivšim ministrom i veleposlanikom, u sklopu istrage o zlouporabi javne dužnosti koja proizlazi iz njegovih veza s pokojnim financijerom i osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Akcija je uslijedila nakon objave novih dokumenata u Sjedinjenim Državama koji su bacili novo svjetlo na dubinu njihovog odnosa i izazvali politički potres u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Službenici iz Središnjeg specijalističkog tima za kriminal Metropolitanske policije izvršili su naloge za pretres na Mandelsonovoj adresi u londonskom Camdenu, u blizini Regent's Parka, te na njegovom seoskom imanju u grofoviji Wiltshire. Policija je potvrdila da je istraga usmjerena na 72-godišnjeg muškarca, no naglasili su kako on nije uhićen te da se istraga nastavlja.

U središtu istrage su optužbe da je Mandelson, dok je obnašao dužnost ministra gospodarstva u vladi Gordona Browna tijekom financijske krize 2008. i 2009. godine, odavao tržišno osjetljive i povjerljive vladine informacije Jeffreyju Epsteinu. Prema nedavno objavljenim dokumentima američkog Ministarstva pravosuđa, Mandelson je navodno Epsteinu proslijedio interni memorandum namijenjen tadašnjem premijeru Brownu, u kojem se detaljno razrađuje plan prodaje državne imovine u vrijednosti od dvadeset milijardi funti kako bi se smanjio javni dug.

Osim toga, e-mailovi sugeriraju da je raspravljao o porezu na bonuse bankara i potvrdio detalje paketa za spašavanje eurozone dan prije nego što su službeno objavljeni. Kazneno djelo zlouporabe javne dužnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu nosi maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. Sam Mandelson je, prema izvještajima, negirao bilo kakvu kriminalnu aktivnost, tvrdeći da nije djelovao radi osobne koristi.

Skandal je izazvao duboku krizu za vladu premijera Keira Starmera, koji se našao pod žestokim pritiskom zbog svoje odluke iz 2024. godine da imenuje Mandelsona, veterana Laburističke stranke, na prestižno mjesto veleposlanika u Sjedinjenim Državama. Starmer, koji je u rujnu prošle godine smijenio Mandelsona s te dužnosti nakon prvih otkrića, u srijedu je u parlamentu izjavio kako je bivši ministar "izdao našu zemlju, naš parlament i našu stranku".

​- Svi smo mi vjerovali njegovim lažima. Nitko od nas nije znao dubinu tame - rekao je Starmer, ispričavši se Epsteinovim žrtvama.

Dodatni pritisak stvorio je i bivši premijer Gordon Brown, koji je u kolumni za Guardian napisao kako "duboko žali" što je Mandelsona 2008. imenovao ministrom. Iako je stao u obranu Starmerovog integriteta, Brown je rekao da je premijer bio "prevaren i izdan", ali je istaknuo i "sustavni propust" u procesu provjere.

Afera je izazvala i pobunu unutar redova laburista. Zastupnik John McDonnell upozorio je da je riječ o skandalu koji "ne može srušiti samo premijera, već i cijelu vladu".

Osim odavanja informacija, objavljeni bankovni izvodi ukazuju na to da je Epstein između 2003. i 2004. godine uplatio ukupno 75 tisuća dolara na račune povezane s Mandelsonom. E-mailovi također sugeriraju da je financijer poslao deset tisuća funti Reinaldu Avili da Silvi, Mandelsonovom suprugu, za troškove njegovog školovanja. Mandelson je izjavio da se "ne sjeća" primanja spomenutih iznosa i da "ne zna jesu li dokumenti autentični".

Suočen s lavinom optužbi, Mandelson je početkom tjedna podnio ostavku na članstvo u Domu lordova i istupio iz Laburističke stranke. Njegova lobistička tvrtka Global Counsel također je objavila da prekida sve veze s njim. U međuvremenu, britanska vlada je, pod pritiskom parlamenta, pristala objaviti svu dokumentaciju vezanu za Mandelsonovo sigurnosno provjeravanje i imenovanje na mjesto veleposlanika, iako bi taj proces mogao potrajati zbog pregleda materijala osjetljivog za nacionalnu sigurnost.