Obavijesti

News

Komentari 7
MOJTABA HAMNEI

Pojavila se navodna poruka iranskog vođe: 'SAD i Iran moraju pasti na koljena'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Pojavila se navodna poruka iranskog vođe: 'SAD i Iran moraju pasti na koljena'
Foto: Morteza Nikoubazl

Viši dužnosnik, koji je tražio da ne bude imenovan, rekao je da su dvije zemlje posrednici predložile iranskom ministarstvu vanjskih poslova "smanjenje napetosti ili prekid vatre sa Sjedinjenim Državama"

Nov iranski vrhovni vođa ajatolah Mojtaba Hamenei odbacio je prijedloge o deeskalaciji koje su Teheranu prenijeli posrednici, zahtijevajući da Izrael i Sjedinjene Američke Države najprije "pokleknu", kazao je za Reuters viši iranski dužnosnik u utorak.

Hamenei je održao prvi sastanak o vanjskoj politici otkako je imenovan novim vrhovnim vođom te je odlučio da će se "veoma ozbiljno" osvetiti SAD-u i Izraelu, kazao je dužnosnik, koji nije pojasnio je li Hamenei sastanku prisustvovao uživo ili na daljinu. 

Viši dužnosnik, koji je tražio da ne bude imenovan, rekao je da su dvije zemlje posrednici predložile iranskom ministarstvu vanjskih poslova "smanjenje napetosti ili prekid vatre sa Sjedinjenim Državama".

Dužnosnik nije pružio daljnje pojedinosti o prijedlozima ni o posrednicima.

Hamenei je odgovorio da "nije pravo vrijeme za mir dok se Sjedinjene Države i Izrael ne bace na koljena, prihvate poraz ili plate odštetu".

Vrhovni vođa ima zadnju riječ u svim pitanjima Islamske Republike.

Otkako ga je prije više od tjedan dana Vijeće stručnjaka izabralo da zamijeni ubijenog oca ajatolaha Alija Hameneija, nije objavljena nijedna njegova nova fotografija.

Neki iranski dužnosnici su kazali da je lakše ozlijeđen u napadima u kojima je smrtno stradao njegov otac.

Američki pak su dužnosnici rekli da je zadobio teže ozljede.

Američko-izraelski rat protiv Irana traje već više od dva tjedna te je zbog njega živote izgubilo najmanje 2000 ljudi, a ne nazire mu se kraj.

Hormuški tjesnac je i dalje uglavnom zatvoren, što je povećalo cijene energenata i dovelo do straha od povećanja inflacije, a američki saveznici su odbili poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da pomognu ponovo otvoriti ključan prolaz.

U prvoj poruci javnosti, koja je pročitana na državnoj televiziji prošlog tjedna, novi vrhovni vođa rekao je da bi Hormuški tjesnac trebao ostati zatvoren kao instrument pritiska protiv "neprijatelja Irana".

Troje izvora je za Reuters 14. ožujka reklo da je Trumpova administracija odbacila napore bliskoistočnih saveznika da se započnu diplomatski pregovori radi okončanja rata u Iranu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026