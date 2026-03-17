KLJUČNI PUT ZA NAFTU

Šef pomorske organizacije: 'Vojna pratnja ne jamči siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac'

Piše HINA,
Piše HINA,
Čelnik Međunarodne pomorske organizacije izjavio je da pomorska vojna pratnja kroz Hormuški tjesnac neće "100 posto jamčiti" sigurnost brodova koji pokušavaju proći tim plovnim putem, izvijestio je u utorak Financial Times. Vojna pomoć "nije dugoročno ili održivo rješenje" za otvaranje tjesnaca, rekao je Arsenio Dominguez za FT.

Pokretanje videa...

Svjedoci gledaju kako dronovi i rakete napadaju američku ambasadu u Bagdadu 00:34
Svjedoci gledaju kako dronovi i rakete napadaju američku ambasadu u Bagdadu | Video: 24sata/reuters

Ključni Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi 20% svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, i dalje je uglavnom zatvoren, što povećava cijene energije i strahove od inflacije.

Zatvaranje također prisiljava na brzo i skupo preispitivanje lanaca opskrbe kako bi se održao protok esencijalnog uvoza, a logističke tvrtke se utrkuju s prevladavanjem problema vezanih uz promjene odredišta brodova, transporta robe kopnom i sprječavanja propadanja kvarljive robe.

IZ MINUTE U MINUTU Iranci tvrde: 'Naša raketa pala je u blizini ureda Netanyahua!'
Iranci tvrde: 'Naša raketa pala je u blizini ureda Netanyahua!'

"Mi smo kolateralna šteta sukoba i temeljni uzroci nemaju nikakve veze s brodarstvom", rekao je Dominguez novinama, dodajući da je IMO ozbiljno zabrinut zbog brodova zaglavljenih u Zaljevu kojima ponestaje hrane i zaliha za posade.

Vijeće IMO-a sastat će se na izvanrednoj sjednici u srijedu i četvrtak u svom sjedištu u Londonu kako bi se pozabavilo utjecajem na brodarstvo i pomorce sukoba na Bliskom istoku.

Dominguez je pozvao upravitelje brodova "da ne plove i ne dovode pomorce u opasnost, kao ni plovila", navodi se u izvješću.

U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..
TESLA CYBERTRUCK

U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..

Cybertruck težak je tri tone, oklopljen je čelikom, dužine gotovo šest metara, širine 2,2 metra, te je visok 179 cm. te se može podizati od tla i do 43,3 cm
VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...
ŽESTOKI UDAR

VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...

TEL AVIV: Nadzorne kamere snimile su trenutak udara iranskog projektila na Tel Aviv u nedjelju. U priopćenju izraelske policije navodi se da su se manje bombe iz kasetne bojeve glave raspršile i pogodile više lokacija. Iz izraelskog ministarstva zdravstva tvrde kako je 142 ljudi u Izraelu hospitalizirano u zadnja 24 sata kao posljedica rata s Iranom. Ministarstvo ne navodi uzroke ozljeda, nije isključeno da su ih zadobili dok su pokušavali stići do skloništa, a ne izravno od iranskih napada, navodi Times of Israel.
DOZNAJEMO Bijeg iz zatvora u Požegi! Pomogao mu tinejdžer? Cijeli slučaj je misteriozan
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Bijeg iz zatvora u Požegi! Pomogao mu tinejdžer? Cijeli slučaj je misteriozan

Sve se, kako doznajemo, dogodilo početkom veljače... Bjegunac je u petak trebao biti ispitan u Hrvatskoj...

