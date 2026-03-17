Šef pomorske organizacije: 'Vojna pratnja ne jamči siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac'

Čelnik Međunarodne pomorske organizacije izjavio je da pomorska vojna pratnja kroz Hormuški tjesnac neće "100 posto jamčiti" sigurnost brodova koji pokušavaju proći tim plovnim putem, izvijestio je u utorak Financial Times. Vojna pomoć "nije dugoročno ili održivo rješenje" za otvaranje tjesnaca, rekao je Arsenio Dominguez za FT.

Ključni Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi 20% svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, i dalje je uglavnom zatvoren, što povećava cijene energije i strahove od inflacije.

Zatvaranje također prisiljava na brzo i skupo preispitivanje lanaca opskrbe kako bi se održao protok esencijalnog uvoza, a logističke tvrtke se utrkuju s prevladavanjem problema vezanih uz promjene odredišta brodova, transporta robe kopnom i sprječavanja propadanja kvarljive robe.

"Mi smo kolateralna šteta sukoba i temeljni uzroci nemaju nikakve veze s brodarstvom", rekao je Dominguez novinama, dodajući da je IMO ozbiljno zabrinut zbog brodova zaglavljenih u Zaljevu kojima ponestaje hrane i zaliha za posade.

Vijeće IMO-a sastat će se na izvanrednoj sjednici u srijedu i četvrtak u svom sjedištu u Londonu kako bi se pozabavilo utjecajem na brodarstvo i pomorce sukoba na Bliskom istoku.

Dominguez je pozvao upravitelje brodova "da ne plove i ne dovode pomorce u opasnost, kao ni plovila", navodi se u izvješću.