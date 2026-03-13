Pojavila se prva fotografija bivšeg prina Andrewa, Epsteina i lorda Mandelsona zajedno

Nova fotografija prikazuje bivšeg princa Andrewa i lorda Petera Mandelsona s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Riječ je o prvoj poznatoj slici koja prikazuje svu trojicu zajedno.

Prema pisanju BBC-ja, fotografija je snimljena oko 1999. ili 2000. na Martha's Vineyardu, prije Epsteinove osude iz 2008. Prikazuje Andrewa i Mandelsona u kućnim ogrtačima kako sjede s Epsteinom na vanjskoj terasi. Objavljena je kao dio "Epsteinovih dosjea" i slična je ranije viđenoj slici Mandelsona i Epsteina iz tzv. "rođendanske knjige".

I Mandelson i Andrew zanijekali su kriminalnu odgovornost. Mandelson se ispričao zbog nastavka druženja s Epsteinom nakon njegove osude. Prethodno objavljeni dokumenti pokazuju da je Mandelson nazivao Epsteina "najboljim prijateljem" te ga podržavao tijekom izdržavanja kazne.

E-mailovi također sugeriraju financijske veze te da je Mandelson, kao ministar gospodarstva, raspravljao s Epsteinom o osjetljivim vladinim pitanjima. Zbog novih otkrića, Mandelson je nedavno uhićen pod sumnjom za zlouporabu položaja, a zatim pušten uz jamčevinu. Ponovio je svoju raniju ispriku ženama i djevojkama koje su patile zbog Epsteina.

Fotografija se pojavila usred analize milijuna novih Epsteinovih dokumenata. Dosjei otkrivaju da je Andrewov tim tražio Epsteinovu pomoć oko optužbi Virginije Giuffre, i to godinama nakon što je princ tvrdio da je prekinuo kontakt.

E-mailovi pokazuju i Andrewove poslovne upite Epsteinu dok je bio britanski trgovinski izaslanik, pozivnicu na večeru u Buckinghamsku palaču te druge kompromitirajuće materijale. Iako se njegovo ime spominje stotinama puta, Andrew dosljedno niječe sve optužbe. Objava fotografije s Epsteinom i Mandelsonom pojačat će pritisak na obojicu.

