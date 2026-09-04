Pojavilo se pismo u kojem su preuzeli odgovornost za napad raketama u Njemačkoj

Pojavilo se pismo u kojem nepoznati ljudi preuzimaju odgovornost za napad na elektroenergetsku mrežu kod elektrane Jänschwalde u južnom Brandenburgu kod Berlina.

Policija trenutačno provjerava autentičnost dokumenta. "Autentičnost pisma predmet je istrage i u ovom trenutku je ne možemo ni potvrditi ni opovrgnuti", rekla je glasnogovornica policije, piše Spiegel.

Policija provodi istragu zbog sabotaže na mreži, koja uključuje i sumnju na udruživanje u terorističku organizaciju. Nepoznati počinitelji u utorak ujutro su pirotehnikom nalik na novogodišnje rakete pokušali izazvati kratki spoj.

Nakon toga se dogodio kvar na trafostanici u Bergheimu kod Kölna. Vlasti su priopćile da su i tamo u blizini pronađeni lanseri i pirotehnika. Sigurnosne službe sumnjaju da iza nekoliko sabotaža proteklih godina stoje lijevi ekstremisti, dijelom i zbog pisama priznanja koja su istražitelji ocijenili autentičnima.

Zasad nema dokaza da iza svega stoji neka strana sila ili da je riječ o obavještajnoj operaciji.