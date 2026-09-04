Ruskog veleposlanstvo u Berlinu objavilo je da će njemački raketni sustavi biti legitimna vojna meta ako ih Njemačka rasporedi protiv Rusije. U slučaju da Njemačka rasporedi sustave dugog dometa protiv Rusije, mjesta njihovog raspoređivanja postat će legitimni vojni ciljevi. Izjavili su to iz ruskog veleposlanstva u Berlinu za Izvestiju.

- Kritičari neobuzdane njemačke militarizacije s pravom ističu da će mjesta raspoređivanja takvog naoružanja neizbježno postati legitimni vojni ciljevi Rusije - navodi se u tekstu.

Dan prije, zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti RF-a Dmitrij Medvedev izjavio je da su aktualne vlasti Njemačke stale na put zaborava rezultata Drugog svjetskog rata i "nastavljaju tužnu djelatnost" svojih nacističkih prethodnika.

Njemačka je 1. rujna raskinula sporazum o radu Ruske kuće u Berlinu i donijela odluku o zatvaranju Generalnog konzulata Rusije u Bonnu do 18. rujna. Ta je odluka donesena u sklopu "pregleda diplomatske prisutnosti" stranih država na teritoriju zemlje. U Berlinu su također naglasili da je ova mjera "simetričan odgovor" na akcije Moskve.

Ranije je osnivač njemačke obrambene tvrtke Donaustahl, Stefan Thumann, izjavio da su Rusija i Njemačka već u ratu.