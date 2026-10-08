Ukrajinski dronovi napali Yandexov podatkovni centar u Rusiji: Izbio požar, stao rad...

Ukrajinski dronovi napali su veliki podatkovni centar ruske tehnološke kompanije Yandex u regiji Rjazan, pri čemu je izbio požar, a rad centra potom je u potpunosti obustavljen, priopćio je Yandex u četvrtak. Yandex je objavio da radi na saniranju posljedica napada i ponovnoj uspostavi pogođenih usluga.

Iz kompanije su istaknuli da njihove ključne usluge namijenjene korisnicima nisu bile pogođene. Yandex upravlja i YandexGPT-om, jednim od vodećih ruskih generativnih modela umjetne inteligencije.

Napad na podatkovni centar Yandexa uslijedio je nakon vala ruskih napada na ukrajinske podatkovne centre posljednjih tjedana. Dosad, međutim, nije bilo potvrđenih većih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na ruske podatkovne centre.

Na internetskim stranicama svoje usluge Yandex Cloud kompanija je navela da je u jednoj "zoni" podatkovnog centra došlo do problema s opskrbom električnom energijom te korisnicima preporučila korištenje drugih zona.