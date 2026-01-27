Maloljetničke bande i dalje rade probleme u Jelkovcu: 'Navečer samo vrebaju koga će napasti'

Maloljetničko nasilje u istočnim dijelovima Zagreba ne jenjava. Roditelji su sve zabrinutiji, a niti raniji prosvjedi nisu pokazali previše rezultata. O tom problemu za N1 govorile su Sanja Petrović, novinarka i majka tinejdžera iz Jelkovca i Nikolina Grubišić Požar, voditeljica Odjela za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu djece, mladeži i obitelji Policijske uprave zagrebačke.

Prema njihovim riječima, stanje u Jelkovcu se nije previše smirilo nakon dva prosvjeda najesen. Policija je jedno vrijeme pojačano patrolirala, bilo je sigurnije, ali kako je vrijeme prošlo tako su se i ophodnje smanjile.

- Jedno vrijeme je bilo smirenije, neki od maloljetnih počinitelja bili su u Domu iz kojeg se sad uskoro vraćaju. No sad je opet manje policije, a "ekipa" se vraća na cestu. To su maloljetnici u grupama, na drogama, to što se događa nisu dječje čarke, naguravanja, to su ozbiljna djela - pričaju majke.

Roditelji zbog straha djecu ne šalju niti u dućan. Jer, čim izađu iz kuće, presreću ih nasilnici.

- Ajmo na pretres, skači! Žele vidjeti ima li novca kod sebe, a onda sve ovisi koliko su napušeni: ako su dobre volje, će ga samo opljačkati, a ako nisu, će ga i istući - opisuje Petrović situaciju u Jelkovcu.

Ona ističe da je danas normalno u kvartu vidjeti grupu tinejdžera iz, kako kaže, dobro poznatih obitelji, da puše drogu na autobusnoj stanici ne skrivajući se.

- Navečer samo vrebaju koga će napasti i mi smo u situaciji da svoju djecu učimo da od njih bježe, da im se sklanjaju, da promijene stranu ceste - dodala je.

Iz policije priznaju da imaju na radaru nekoliko djece recidivista.

- Da, imamo, često se određena ista djeca pojavljuju u ovakvim događajima i to je simptom da nešto nije u redu u njihovim obiteljima.

Alarmantno stanje

- Asocijalno i delinkventsko ponašanje mladog čovjeka ili djeteta je posljedica neadekvatnog postupanja ili nepostupanja u fazi razvoja ličnosti. Policija može dati kao tabletu za taj simptom, ali to ne rješava uzrok bolesti - ističe Grubišić Požar iz PU zagrebačke pozivajući na pojačanu suradnju svih resora.

Petrović pak upozorava da je stanje u Jelkovcu alarmantno.

- Imamo podružnicu Zavoda za socijalnu skrb u Sesvetama i onda je u Jelkovcu osnovana još jedna potpodružnica, no toliko je problema u kvartu da se socijalne radnice samo izmjenjuju.

- Te žene ne mogu stići odraditi posao. Roditelji tih maloljetnika su u stanju i njih tući. Ono čega se bojim je da će ljudi sami početi rješavati problem: stvorila se kritična masa u Jelkovcu koja će uzeti stvar u svoje ruke i to se već dogovara - upozorava Sanja Petrović.