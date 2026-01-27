Obavijesti

News

Komentari 17
NITI PROSVJEDI NISU POMOGLI

Maloljetničke bande i dalje rade probleme u Jelkovcu: 'Navečer samo vrebaju koga će napasti'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Maloljetničke bande i dalje rade probleme u Jelkovcu: 'Navečer samo vrebaju koga će napasti'
ILUSTRACIJA | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prema njihovim riječima, stanje u Jelkovcu se nije previše smirilo nakon dva prosvjeda najesen. Policija je jedno vrijeme pojačano patrolirala, bilo je sigurnije, ali kako je vrijeme prošlo tako su se i ophodnje smanjile

Admiral

Maloljetničko nasilje u istočnim dijelovima Zagreba ne jenjava. Roditelji su sve zabrinutiji, a niti raniji prosvjedi nisu pokazali previše rezultata. O tom problemu za N1 govorile su Sanja Petrović, novinarka i majka tinejdžera iz Jelkovca i Nikolina Grubišić Požar, voditeljica Odjela za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu djece, mladeži i obitelji Policijske uprave zagrebačke.

Prema njihovim riječima, stanje u Jelkovcu se nije previše smirilo nakon dva prosvjeda najesen. Policija je jedno vrijeme pojačano patrolirala, bilo je sigurnije, ali kako je vrijeme prošlo tako su se i ophodnje smanjile. 

- Jedno vrijeme je bilo smirenije, neki od maloljetnih počinitelja bili su u Domu iz kojeg se sad uskoro vraćaju. No sad je opet manje policije, a "ekipa" se vraća na cestu. To su maloljetnici u grupama, na drogama, to što se događa nisu dječje čarke, naguravanja, to su ozbiljna djela - pričaju majke.

STRAH NA ISTOKU ZAGREBA Roditelji iz Jelkovca: Napadaju djecu i penzionere, reketare, razbijaju dućane i automobile
Roditelji iz Jelkovca: Napadaju djecu i penzionere, reketare, razbijaju dućane i automobile

Roditelji zbog straha djecu ne šalju niti u dućan. Jer, čim izađu iz kuće, presreću ih nasilnici.

- Ajmo na pretres, skači! Žele vidjeti ima li novca kod sebe, a onda sve ovisi koliko su napušeni: ako su dobre volje, će ga samo opljačkati, a ako nisu, će ga i istući - opisuje Petrović situaciju u Jelkovcu.

Ona ističe da je danas normalno u kvartu vidjeti grupu tinejdžera iz, kako kaže, dobro poznatih obitelji, da puše drogu na autobusnoj stanici ne skrivajući se.

- Navečer samo vrebaju koga će napasti i mi smo u situaciji da svoju djecu učimo da od njih bježe, da im se sklanjaju, da promijene stranu ceste - dodala je.

Iz policije priznaju da imaju na radaru nekoliko djece recidivista.

- Da, imamo, često se određena ista djeca pojavljuju u ovakvim događajima i to je simptom da nešto nije u redu u njihovim obiteljima.

Alarmantno stanje

- Asocijalno i delinkventsko ponašanje mladog čovjeka ili djeteta je posljedica neadekvatnog postupanja ili nepostupanja u fazi razvoja ličnosti. Policija može dati kao tabletu za taj simptom, ali to ne rješava uzrok bolesti - ističe Grubišić Požar iz PU zagrebačke pozivajući na pojačanu suradnju svih resora.

SUSTAV ZAKAZAO? Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Petrović pak upozorava da je stanje u Jelkovcu alarmantno.  

- Imamo podružnicu Zavoda za socijalnu skrb u Sesvetama i onda je u Jelkovcu osnovana još jedna potpodružnica, no toliko je problema u kvartu da se socijalne radnice samo izmjenjuju.

- Te žene ne mogu stići odraditi posao. Roditelji tih maloljetnika su u stanju i njih tući. Ono čega se bojim je da će ljudi sami početi rješavati problem: stvorila se kritična masa u Jelkovcu koja će uzeti stvar u svoje ruke i to se već dogovara - upozorava Sanja Petrović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Marko Primorac je kao profesor na Ekonomskom fakultetu imao i svoj privatni obrt i tvrtku, radio za brojne institucije i iznadprosječno zarađivao. Kao ministar to nije mogao...
Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto
PLENKI BEZ MINISTRA

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto

Marko Primorac bio je i potpredsjednik Vlade, a od 2022. je ministar financija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026