Pokrali kamionske gume kraj Zagreba, šteta je ogromna
Nepoznati počinitelji provalili su u krug poduzeća na području Donjeg Stupnika između 00.20 i 00.50 sati u nedjelju te iz dvorišta ukrali više komada kamionskih pneumatika, piše zagrebačka policija.
Materijalna šteta iznosi nekoliko desetaka tisuća eura.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
