Zaustavili drogiranog vozača teretnjaka u Šibeniku: Predao im više od 60 grama droge

Šibenska policija provela je istragu nad muškarcem (45) zbog korištenja i preprodaje droge. U subotu oko 19.20 sati u Šibeniku zaustavili su teretnjak kojeg je vozio 45-godišnjak, a utvrdili su da je pod utjecajem droge, piše šibensko-kninska policija.

Policiji je dragovoljno predao jednu vrećicu s 50,40 grama amfetamina te drugu težine 3,55 grama, kutijicu marihuane tešku 4,45 grama i vrećicu marihuane tešku 3,55 grama. Uhitili su ga i priveli na istragu.

U nedjelju su obavili i pretres stana u Šibeniku u kojem boravi sa ženom (40), od koje su oduzeli 0,18 grama marihuane, tri ručno motana djelomično nagorjela jointa i tri digitalne vage.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, protiv 40-godišnjakinje bit će podnesen optužni prijedlog.





Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičenog 45-godišnjaka predali su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.



- S obzirom na to da je osumnjičenom u Općoj bolnici u Šibeniku vađena krv i uzet uzorak urina radi daljnje analize na prisutnost droga u organizmu, nakon dobivenih rezultata protiv njega će biti podnesena odgovarajuća prekršajna prijava - napisali su iz policije.



