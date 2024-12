Pokreće se ocjena ustavnosti odluke o produženju mandata Ustavnog suda: Ustav je jasan!

Saborske zastupnice Anka Mrak Taritaš (GLAS) i Dalija Orešković (DOSIP) najavile su da pokreću ocjenu ustavnosti odluke o produženju mandata ustavnim sucima, uz ocjenu da se Ustavni sud postavio iznad Ustava, što je opasan presedan te je uzurpirao ovlasti Sabora kao ustavotvorca.

Dalija Orešković izvijestila je u utorak da će inicirati postupak za ocjenu ustavnosti odluke o produženju mandata koja je sastavni dio Izvješća usvojenog na tajnoj sjednici Ustavnog suda, koje nije službeno i na vrijeme upućeno Hrvatskom saboru. Dodala je da su svjesni svih procesnih zamki na temelju kojih bi se Ustavni sud mogao proglasiti nenadležnim da odlučuje o tom pitanju.

Ovaj zahtjev, naglasila je, pripremit ćemo u suradnji s ustavnopravnim stručnjacima, odvjetnicima i drugim zaintreresiranim sudionicima. Ovo je, napominje, oblik otpora prema svim propustima koji su se dogodili u procesu izbora ustavnih sudaca, i manjkavostima u zakonskim rješenjima, slijedom kojih smo dovedeni u situaciju da su dva ustavna suca de facto na prevaru reizabrana na Ustavni sud, a zbog njihovog napada na ustavnopravni poredak ne postoji mogućnost da se promptno smijeni.

- Očito su ustavni suci koji su na tajnoj sjednici sami sebi mimo ustavnih ovlasti produljili mandat imali neki "cunning plan", i uspješno su ga proveli. Mislim da se ovoga trenutka niti ne vidi što mu je bio krajnji cilj, a sumnjam da se on ne svodi samo na produljenje mandata na pola dana. Stvoren je opasan presedan, koji ne smije ostati nepobijen i neosporen, upozorila je.

„Danas na Međunarodni dan ljudskih prava, ukazujemo da su u Hrvatskoj srušena sva ustavna jamstva. Ustavni suci koji su kršitelji Ustava ne smiju ostati na funkciji čuvara Ustava. A njihov neustavni uradak ne smije ostati na snazi, da ne bi poslužio kao argumentacija za kojom će se Ustavni sud u drugim, budućim situacijama povoditi”, upozorila je Orešković.

Anka Mrak-Taritaš dodala je da u Ustavu ne postoji osnova za takvu odluku sudaca Ustavnog suda.

Ustav je jasan - mandat traje osam godina i nakon isteka moguće ga je produžiti šest mjeseci, što je već učinjeno, kao što znamo. Ono što su ustavni suci ovom odlukom napravili je iznimno opasan presedan, ocijenila je. Po njezinu mišljenju, tom odlukom nisu tumačili, nego pokušali mijenjati Ustav i time protuustavno preuzeli ulogu ustavotvorca. Sjednicu nisu ni najavili javnosti, što se, ističe, također protivi odredbama Ustava.

„To što Sabor nije ispunio svoju zadaću na vrijeme je sramota, i to, naravno, HDZ-ova, koji je s tim izborom odugovlačio do zadnjeg roka zbog svojih interesa. Još jedan slučaj, u nizu njihovih, korištenja, izigravanja i podčinjavanja institucija za dnevnopolitičke svrhe. Da, HDZ nas je doveo vrlo blizu ustavnoj krizi. Ali to ne znači da ustavni suci smiju uzurpirati ulogu Sabora”, smatra Mrak Taritaš.

Pod izgovorim da štite Ustav, nastavlja, odlučili su ga prekršiti, a pod izgovorom da čuvaju vladavinu prava, pogazili su njezine temeljne principe. Ne trebaju nama čuvari ustavnog poretka koji su sami sebe postavili iznad Ustava, ne može tijelo koje postoji da štiti Ustav i ustavna prava građana, taj Ustav grubo gaziti, kazala je, ustvrdivši da u Ustavnom sudu sada imamo reizabrane kršitelje Ustava i uzurpatore ovlasti Sabora.

„Ustav kaže da sudac Ustavnog suda može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran ako to sam zatraži, ako bude osuđen na zatvorsku kaznu i ako trajno izgubi sposobnost da obavlja svoju dužnost. Ustavotvorcima, naravno, nije palo na pamet da dodaju i kršenje Ustava na popis. Ali može ironično reći da su izgubili sposobnost rasuđivanja, a time i sposobnost da obavljaju svoju dužnost i jasno je da bi svi koji su za takvu odluku glasali trebali naglavačke letjeti iz Ustavnog suda”, zaključila je Mrak Taritaš.