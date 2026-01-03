Pokrenuta istraga protiv dvojice voditelja bara nakon tragičnog požara na švicarskom skijalištu

Švicarsko tužiteljstvo pokrenulo je kaznenu istragu nakon stravičnog požara koji je u novogodišnjoj noći odnio najmanje 40 života. Pod istragom su dvojica voditelja bara u kojem se tragedija dogodila, potvrdio je u subotu ured tužitelja kantona Valais.

Kako se navodi u službenom priopćenju, istražitelji sumnjaju da su voditelji počinili ubojstvo iz nehaja, nanošenje teških tjelesnih ozljeda iz nehaja te izazivanje požara iz nehaja. Riječ je o baru Le Constellation, smještenom u popularnom švicarskom skijalištu Crans-Montana.

Vlasnici lokala, Jacques i Jessica Moretti, također su ispitani u sklopu istrage, no trenutačno nemaju status osumnjičenih. Tužiteljstvo ističe da se provjerava i njihova moguća odgovornost te da istraga još nije zaključena.

Prema dosad dostupnim podacima, u požaru koji je izbio oko 1:30 sati u noći na Novu godinu poginulo je 40 osoba, dok je najmanje 119 ljudi ozlijeđeno. Među stradalima su bile osobe različitih nacionalnosti.

Glavna regionalna tužiteljica naglasila je da vlasti slučaj vode kao kazneno djelo povezano s požarom te da je isključena mogućnost terorističkog ili drugog namjernog napada. Uzrok izbijanja vatre i točan slijed događaja i dalje se utvrđuju.