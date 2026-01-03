Obavijesti

News

Komentari 0
HOROR NA DOČEKU

Pokrenuta istraga protiv dvojice voditelja bara nakon tragičnog požara na švicarskom skijalištu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pokrenuta istraga protiv dvojice voditelja bara nakon tragičnog požara na švicarskom skijalištu
Foto: Profimedia

Švicarsko tužiteljstvo pokrenulo je kaznenu istragu protiv dvojice voditelja bara u Crans-Montani zbog sumnje na ubojstvo i izazivanje požara iz nehaja

Švicarsko tužiteljstvo pokrenulo je kaznenu istragu nakon stravičnog požara koji je u novogodišnjoj noći odnio najmanje 40 života. Pod istragom su dvojica voditelja bara u kojem se tragedija dogodila, potvrdio je u subotu ured tužitelja kantona Valais.

Kako se navodi u službenom priopćenju, istražitelji sumnjaju da su voditelji počinili ubojstvo iz nehaja, nanošenje teških tjelesnih ozljeda iz nehaja te izazivanje požara iz nehaja. Riječ je o baru Le Constellation, smještenom u popularnom švicarskom skijalištu Crans-Montana.

TEK JE PAR ŽRTAVA IDENTIFICIRANO Obitelji žive noćnu moru nakon tragedije u Švicarskoj: 'Samo želimo pronaći svoje najmilije'
Obitelji žive noćnu moru nakon tragedije u Švicarskoj: 'Samo želimo pronaći svoje najmilije'

Vlasnici lokala, Jacques i Jessica Moretti, također su ispitani u sklopu istrage, no trenutačno nemaju status osumnjičenih. Tužiteljstvo ističe da se provjerava i njihova moguća odgovornost te da istraga još nije zaključena.

Prema dosad dostupnim podacima, u požaru koji je izbio oko 1:30 sati u noći na Novu godinu poginulo je 40 osoba, dok je najmanje 119 ljudi ozlijeđeno. Među stradalima su bile osobe različitih nacionalnosti.

IMAJU TEŠKE OZLJEDE Polovica žrtava iz požara u švicarskom baru bit će poslana na liječenje u inozemstvo
Polovica žrtava iz požara u švicarskom baru bit će poslana na liječenje u inozemstvo

Glavna regionalna tužiteljica naglasila je da vlasti slučaj vode kao kazneno djelo povezano s požarom te da je isključena mogućnost terorističkog ili drugog namjernog napada. Uzrok izbijanja vatre i točan slijed događaja i dalje se utvrđuju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima
AMERIKANCI UHITILI MADURA

Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka
Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju
NAPAD NA VENEZUELU

Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju

Donald Trump potvrdio je da je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro zarobljen i izveden iz zemlje, zajedno sa svojom suprugom Cillom Flores

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026