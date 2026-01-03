Polovica žrtava iz požara u švicarskom baru bit će poslana na liječenje u inozemstvo

Gotovo polovica od 119 teško ozlijeđenih u požaru u baru na švicarskom skijalištu Crans-Montana bit će liječena u inozemstvu, priopćio je u subotu Švicarski savezni ured za civilnu zaštitu.

Pedeset pacijenata bit će prebačeno do nedjelje, navodi se, a primit će ih bolnice u Francuskoj, Italiji, Njemačkoj i Belgiji.

Četrdeset, uglavnom mladih ljudi, poginulo je u požaru u baru na skijalištu dok su slavili Novu godinu. Vjeruje se da se izolacijski materijal na stropu zapalio kada su prskalice pričvršćene na boce šampanjca podignute preblizu stropu.

Većina gostiju u baru bili su mladi.

Kathrin Neuhaus, voditeljica centra za opekline u dječjoj bolnici u Zürichu, rekla je za televizijsku postaju SRF da se tamo liječi petero maloljetnika. Neki su zadobili opekline na više od 70 posto tijela, izjavila je.

"To znači da su podložni infekcijama i gube toplinu", rekla je. Opekline su zahvatile cijelo tijelo, uključujući cirkulaciju, kazala je Neuhaus. Mnogi su također pretrpjeli oštećenje pluća zbog udisanja dima, dodala je.

Neuhaus je rekla da su se mnogi pacijenti suočili s brojnim operacijama i postupcima te da su išli u operacijsku salu nekoliko puta tjedno. "Trenutno planiramo ići u operacijsku salu dva puta tjedno sa svakim pacijentom", rekla je.

Tijela četvero švicarskih državljana, uključujući dvoje maloljetnika, koji su poginuli u požaru na Novu godinu u baru u odmaralištu Crans-Montana, identificirana su i predana obiteljima, objavila je u subotu kantonalna policija Valaisa.

Identificirane su dvije Švicarke u dobi od 21 i 16 godina i dvojice Švicaraca u dobi od 18 i 16 godina, izjavila je policija u priopćenju za javnost.

"Tijela preminulih žrtava predana su njihovim obiteljima. Istrage i postupci identifikacije ostalih žrtava, i preminulih i ozlijeđenih, aktivno se nastavljaju", dodala je policija.