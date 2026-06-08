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JAČANJE TRŽIŠTA

Pokrenuto udruživanje cijelog sektora svinjskog mesa: Uskoro nova organizacija u Hrvatskoj

Piše HINA,
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Pokrenuto udruživanje cijelog sektora svinjskog mesa: Uskoro nova organizacija u Hrvatskoj
Zagreb: Velika potražnja za mladim lukom i rotkvicama na tržnici Dolac | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Uz podršku proizvođača, industrije i države u lipnju se osniva HRSM s ciljem jačanja konkurentnosti, samodostatnosti i stabilnosti tržišta svinjskog mesa u Hrvatskoj

Inicijativom svih važnih aktera hrvatskog tržišta svinjskog mesa, pokrenut je proces osnivanja Hrvatske sektorske organizacije za svinjsko meso (HRSM), a osnivačka skupština predviđena je u drugoj polovici lipnja ove godine, izvijestili su u ponedjeljak iz HAPIH-a. Inicijativni odbor čine svi važni akteri hrvatskog tržišta svinjskog mesa, uključujući udrugu proizvođača svinja na nacionalnoj razini, najveće proizvodne sustave koji nose najznačajniji dio svinjogojske proizvodnje, mesnu industriju i vodeće trgovačke lance, a inicijativa ima i potporu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Inicijativa predstavlja važnu prekretnicu i ključni ulog u otpornost i konkurentnost hrvatske proizvodnje i prometa svinjskog mesa, istaknuto je u priopćenju.

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Naime, navodi se, domaća proizvodnja svinjskog mesa sve teže prati potrebe hrvatskog tržišta. Sektor se godinama suočava s rastom ulaznih troškova, snažnim uvoznim pritiscima, biosigurnosnim rizicima, tržišnim oscilacijama i nedovoljnom povezanošću dionika. Rezultat toga je da se Hrvatska danas nalazi ispod 50 posto samodostatnosti u proizvodnji svinjskog mesa, dok je, s druge strane, svinjsko meso uvjerljivo prvi izbor na stolu hrvatskih građana i čini 55 posto ukupne potrošnje mesa

Nova organizacija, istaknuto je, ima za cilj strateški i operativno transformirati cjelokupni domaći lanac opskrbe kroz šest ključnih segmenata, pa tako i u pogledu prehrambene suverenosti i dugoročnog razvoja, jačanja institucionalne ravnopravnosti proizvođača, uvođenja sustavnog kriznog upravljanja, podizanja standarda i investicija u održivost, dok izravnu korist za potrošače predstavlja uređivanje odnosa po principu "od polja do stola“.

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"Potrošač dobiva sustav reguliran strožim internim kontrolama, transparentan uvid u podrijetlo mesa, rigoroznu kontrolu hrane za životinje kao i lijekova te maksimalnu svježinu jer je put od domaće farme do police najkraći mogući", navodi se.

U priopćenju se između ostalog kaže i da iskustva europskih agrarnih lidera, poput Španjolske, Francuske i Italije, zorno pokazuju da sektorsko organiziranje proizvodnju pretvara u profitabilan i učinkovit sustav. "Unutar ovog modela, domaći sektor više neće improvizirati. Unaprijed će se definirati jasne smjernice za ugovaranje, a tržište mesa pratit će se i u segmentima koji su do sada bili izvan fokusa javnosti, poput javne nabave, za primjerice škole i bolnice, te restorana i hotela", istaknuto je. 

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