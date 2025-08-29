Pokušaj ubojstva na istoku Hrvatske! U obiteljskoj kući mladić nožem napao vršnjaka...

U ranim jutarnjim satima 28. kolovoza u obiteljskoj kući u Komletincima, nakon verbalnog i fizičkog sukoba između dvojice 25-godišnjaka, jedan je drugoga napao nožem i pritom ga ozlijedio, izvijestila je na svojim stranicama PU vukovarsko-srijemska.

Ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen.

- Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje te utvrdili sumnju da je 25-godišnjak počinio pokušaj kaznenog djela Ubojstvo na štetu 25-godišnjaka te kazneno djelo Prijetnja na štetu druge, bliske osobe - pišu iz policije.

Uz kaznenu prijavu upućenu nadležnom državnom odvjetništvu, osumnjičeni je danas, 29. kolovoza, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.