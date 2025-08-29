Obavijesti

News

Komentari 1
KRAĐA U ZAGREBU

Ulovili ga dok je krao po kući u Zagrebu pa otkrili da je pljačkao po kućama još od 2022. godine

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Ulovili ga dok je krao po kući u Zagrebu pa otkrili da je pljačkao po kućama još od 2022. godine
Foto: Istarska policija

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu

Zagrebačka policija pritvorila je muškarca (36) akon provaljivanja u kuću muškarca (36) u srijedu u jutarnjim satima, javila je zagrebačka policija. Kriminalističkim istraživanjem su utvrdili da mu ovo nije prva krađa. 

VELIKA POTRAGA Ukrali novac iz vozila u Bujama: Policija traga za počiniteljima
Ukrali novac iz vozila u Bujama: Policija traga za počiniteljima

Muškarac je u srijedu u jutarnjim satima provalio u kuću 36-godišnjaka u Ulici Gloščica u Zagrebu te otuđio više stotina eura. Policajci su ga uhitili na samom mjestu događaja te je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

NEVJEROJATNO Maloljetnici ukrali vatrogasne aparate iz dubrovačkog hotela
Maloljetnici ukrali vatrogasne aparate iz dubrovačkog hotela


 
Provedenim kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja da je od travnja 2022. do 27. kolovoza 2025. počinio još četiri kaznena djela pokušaja teške krađe provaljivanjem u kuću na štetu osoba starosti od 25 do 86 godina. Navedena kaznena djela počinio je na području Maksimira, Medveščaka i Vrbika. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
U ZATVORU SU

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €
TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči
'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca
UŽASNA PROMETNA

'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca

Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio... Ostali su mrtvi na mjestu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025