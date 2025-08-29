Ulovili ga dok je krao po kući u Zagrebu pa otkrili da je pljačkao po kućama još od 2022. godine

Zagrebačka policija pritvorila je muškarca (36) akon provaljivanja u kuću muškarca (36) u srijedu u jutarnjim satima, javila je zagrebačka policija. Kriminalističkim istraživanjem su utvrdili da mu ovo nije prva krađa.

Muškarac je u srijedu u jutarnjim satima provalio u kuću 36-godišnjaka u Ulici Gloščica u Zagrebu te otuđio više stotina eura. Policajci su ga uhitili na samom mjestu događaja te je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.





Provedenim kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja da je od travnja 2022. do 27. kolovoza 2025. počinio još četiri kaznena djela pokušaja teške krađe provaljivanjem u kuću na štetu osoba starosti od 25 do 86 godina. Navedena kaznena djela počinio je na području Maksimira, Medveščaka i Vrbika. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu.

