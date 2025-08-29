Obavijesti

News

Komentari 8
NOVA TRAGEDIJA

U Dubrovniku poginuo motorist: Udario pješaka, metalnu klupu i palmu, s motorom pao na rivu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
U Dubrovniku poginuo motorist: Udario pješaka, metalnu klupu i palmu, s motorom pao na rivu
Foto: Dubrovacki dnevnik / screenshot

Nakon ukazane liječničke pomoći motociklist je prevezen u dubrovačku bolnicu gdje je, od zadobivenih ozljeda, nažalost preminuo, navodi policija

Niz crnih dana se nastavlja, u novoj prometnoj nesreći, ovog puta u Dubrovniku, poginuo je još jedan motorist (28). U nesreći, koja je bila u četvrtak oko 20 sati, lakše je ozlijeđen pješak.

- Do prometne nesreće je došlo na Obali Stjepana Radića kada je motociklist, krećući se neprilagođenom brzinom iz pravca Kantafiga prema Lapadu, naletio na pješaka, stranog državljanina u dobi od 21 godine koji je kolnik navedene ulice prelazio izvan obilježenog pješačkog prijelaza - navodi policija.

PRETJECANJE PREKO PUNE CRTE Preminuo mladi motociklist nakon teške nesreće u Sl. Brodu
Preminuo mladi motociklist nakon teške nesreće u Sl. Brodu

Motorist je naletio na pješaka, pa zatim udario u betonsku polukuglu i metalnu klupu i drvo palme, nakon čega je zajedno s motorom pao na rivu.

- Nakon ukazane liječničke pomoći motociklist je prevezen u dubrovačku bolnicu gdje je, od zadobivenih ozljeda, nažalost preminuo - dodaju iz policije.

Pješak je zadobio lakše tjelesne ozljede i pušten je na kućnu njegu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
U ZATVORU SU

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €
TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'
TRI GODINE NE SMIJE U EU

Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'

Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025