U Dubrovniku poginuo motorist: Udario pješaka, metalnu klupu i palmu, s motorom pao na rivu

Niz crnih dana se nastavlja, u novoj prometnoj nesreći, ovog puta u Dubrovniku, poginuo je još jedan motorist (28). U nesreći, koja je bila u četvrtak oko 20 sati, lakše je ozlijeđen pješak.

- Do prometne nesreće je došlo na Obali Stjepana Radića kada je motociklist, krećući se neprilagođenom brzinom iz pravca Kantafiga prema Lapadu, naletio na pješaka, stranog državljanina u dobi od 21 godine koji je kolnik navedene ulice prelazio izvan obilježenog pješačkog prijelaza - navodi policija.

Motorist je naletio na pješaka, pa zatim udario u betonsku polukuglu i metalnu klupu i drvo palme, nakon čega je zajedno s motorom pao na rivu.

- Nakon ukazane liječničke pomoći motociklist je prevezen u dubrovačku bolnicu gdje je, od zadobivenih ozljeda, nažalost preminuo - dodaju iz policije.

Pješak je zadobio lakše tjelesne ozljede i pušten je na kućnu njegu.