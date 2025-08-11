Pokušaj ubojstva u Đakovu: Muškarac (59) napao ženu čekićem i nožem. U zatvoru je!

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv muškarca (59) zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju.

Prema navodima tužiteljstva, postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 4. kolovoza 2025. godine u Đakovu, unatoč ranije izrečenim mjerama opreza, udaljenju iz doma i zabrani približavanja oštećenici (51), koju je i ranije zlostavljao s namjerom da je usmrti, prijetio joj ubojstvom te je napao velikim šumarskim čekićem i nožem.

U njegovom naumu spriječili su ga oštećenica i drugi ukućani, koji su ga tjelesno svladali i oduzeli mu oružje.

Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku prihvatio je prijedlog tužiteljstva i odredio istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja djela.