Strava u Međimurju: Izazvao je sudar u kojem je poginula žena. Uhitili su ga. Objavili i detalje

Međimurska policija je objavila detalje teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala 59-godišnjakinja. Kako su naveli žena je preminula nakon nesreće u bolnici, dok je 29-godišnji vozač drugog vozila uhićen i uz kaznenu prijavu završit će u pritvoru.

Foto: PU međimurska

Prema izvješću policije, teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak nešto poslije 14 sati na raskrižju državne ceste D20 i županijske ceste Ž2022, koja povezuje Malu Suboticu i Orehovicu.

29-godišnji vozač osobnog vozila nije propustio sva vozila na cesti s prednošću prolaska te je naletio na stražnji dio automobila kojim je upravljala 59-godišnja žena.

Nakon sudara njen auto je prešao na suprotnu prometnu traku, gdje je udario autobus. Zbog siline udara automobil je odbačen s kolnika na travnatu površinu.

U izvlačenju žene iz automobila sudjelovali su i pripadnici JVP-a Čakovec te DVD-a Mala Subotica. Žena je prevezena je u čakovečku bolnicu, gdje je, nažalost, preminula.

Vozač koji je izazvao nesreću uhićen je i priveden na kriminalističko istraživanje, a policija je utvrdila da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće.

- Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 29-godišnjakom utvrđeno je da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu te će se uz kaznenu prijavu podnijetu nadležnom državnom odvjetništvu predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske - priopćili su.