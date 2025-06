Pola Hrvatske kuhalo se na 35+ °C u srijedu. Objavili tablicu po gradovima! U četvrtak još gore!

Hrvatska je na udaru toplinskog vala. Temperatura se u srijedu u dijelovima Hrvatske penjala i preko 36 stupnjeva, a za četvrtak je najavljeno još toplije vrijeme...

DHMZ je objavio i maksimalne temperature zraka za srijedu u gradovima širom Hrvatske.

Najviša temperatura zabilježena je u Osijeku, gdje je u popodnevnim satima izmjereno čak 36,3 °C, što ga čini najtoplijim gradom u zemlji. Na zagrebačkom aerodromu, Karlovcu i RC Gradištu (Županja) izmjereno je 35,9 °C. U Sisku je bilo 35,8 °C, u Slavonskom Brodu 35,6 °C, na postaji Zagreb-Grič temperatura se popela do 35,5 stupnjeva Celzijevih, u Varaždinu na 35,4 stupnjeva...

Foto: DHMZ

I Dalmacija je osjetila 'paklenu' vrućinu s temperaturama preko 34 °C u Splitu, Šibeniku, Kninu, Makarskoj, Hvaru i Pločama.

- Pretežno sunčano te i dalje vruće i vrlo vruće. Navečer i u noći na petak sa sjeverozapada naoblačenje, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, izraženiji ponajprije na sjeveru zemlje i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u Dalmaciji i zapadni te sjeverozapadni. Navečer i u noći na petak u središnjim i istočnim predjelima naglo će zapuhati jak sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom između 32 i 37 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 26. lipnja.

Foto: DHMZ

Za cijelu Hrvatsku oglašeni su meteoalarmi za četvrtak. Zagrebačka regija je pod crvenim upozorenjem, koje označava da je vrijeme izuzetno opasno, zbog visokih temperatura i grmljavinskih nevremena, dok su osječka i karlovačka regija pod crvenim upozorenjem 'samo' zbog visokih temperatura. Za ostatak Hrvatske na snazi su meteoalarmi zbog toplinskog vala...

Foto: DHMZ

