Policajac i uzgajivač pasa zatočili, pretukli i opljačkali muškarca, doveli mu i svećenika

Velikogoričko tužiteljstvo provelo je istragu i podignulo optužnicu protiv policajca s područja Općine Križ M.S. (47) te sisačkog uzgajivača pasa M.K. (57) zbog protupravnog oduzimanja slobode i krađe od 25 tisuća kuna.

Riječ je o podosta bizarnom napadu koji se dogodio 12. ožujka ove godine u kući policajca u koju je nakon svega, prije dolaska Hitne pomoći, na poziv stigao i svećenik ne bi li dao posljednju pomast "umirućem" T.B. (49).

Muškarca su pendrečili, tukli i polijevali s raznim tekućinama. Optužnica navodi pendrek, ulje i neku gusta tekućina, sirovo jaje, rakiju, tablete i šake, a ukrali su tri štenca pasmine šarplaninac, dva mobitela, novčanik s dokumentima i 360 kuna, te kavez za pse i hranu za njih, ali i Ray Ban naočale s etuijem i Garmin navigacija ukupne vrijednosti oko 25.000 kuna.

Žrtva je proživjela trosatnu torturu, a nakon što se oporavio u KB Dubrava istražiteljima je detaljno ispričao što se dogodilo.

- M.S. me polio po glavi i odjeći nepoznatom gustom tekućinom. Rekao je da to potiče gorenje. Zapalio je cigaretu i držao upaljač blizu mene. Zatim mi je u šalici donio sirovo jaje, udario me dlanom po glavi i obrazu i natjerao da jaje popijem. Donio je onda i neke tablete koje sam morao popiti, kao i rakiju. Rekao sam mu da sam astmatičar i plućni bolesnik pa me M.S. nastavio udarati rukom po potiljku i zapovjedio da kleknem pred M.K. Počeo sam plakati pa mi se zaprijetilo prskanjem peper sprejom. Pao sam na pod i počeo nekontrolirano kašljati - otkrio je T.B. za Jutarnji list.

Sve je krenulo u popodnevnim satima navedenog datuma kada je policajac dogovorio s uzgajivačem pasa T.B. kupoprodaju tri štenca za svog kuma. Uzgajivač se povodom toga dovezao do policajčeve obiteljske kuće u kojoj se već nalazio drugi uzgajivač M.K. Odmah su pale teške riječi jer je M.K. prigovorio T.B. zašto ga je prijavio Hrvatskom kinološkom savezu zbog nepravilnosti u uzgoju pasa.

Napadnutom čovjeku pse su vratili, ali ne i sve ukradene stvari. Kaže kako je pretrpio strašnu traumu i da sad pije lijekove.

