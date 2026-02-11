Obavijesti

NEMA OZLIJEĐENIH

Policajac u Daruvaru skrivio prometnu nesreću. Kažnjen je

Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Krećući se kolnikom, vožnjom unaprijed, te poduzimajući radnju okretanja, vozač se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu i imovinu, pri čemu nije vodio računa o položaju i smjeru kretanja vozila. Uslijed takve vožnje prednjim dijelom službenog vozila udario je u podignutu parking barijeru

U ponedjeljak, 9. veljače, oko 11.10 sati, na Trgu dr. Franje Tuđmana u Daruvaru dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo službeno vozilo Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Prometnu nesreću prouzročio je policijski službenik koji je, za vrijeme obavljanja službe, upravljao službenim policijskim vozilom, dok se u vozilu kao putnik nalazio drugi policijski službenik naše policijske uprave, također u odori i na službenoj dužnosti.
 
Krećući se kolnikom, vožnjom unaprijed, te poduzimajući radnju okretanja, vozač se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu i imovinu, pri čemu nije vodio računa o položaju i smjeru kretanja vozila. Uslijed takve vožnje prednjim dijelom službenog vozila udario je u podignutu parking barijeru.

Parking barijera nije oštećena, dok su na službenom vozilu nastala oštećenja na prednjem dijelu. Policijski službenik u trenutku upravljanja vozilom nije bio pod utjecajem alkohola, a u prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.
 
Zbog izazivanja prometne nesreće, policijskom službeniku je na mjestu događaja, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, naplaćena novčana kazna u iznosu od 130 eura.

Uloga policije i načelo odgovornosti

Policija u svakodnevnom radu provodi nadzor prometa i sankcionira sudionike koji krše prometne propise, s ciljem povećanja sigurnosti na cestama i zaštite svih sudionika u prometu. Međutim, ovaj događaj ujedno potvrđuje kako su i policijski službenici, neovisno o službi i zadaćama koje obavljaju, obvezni poštivati prometne propise te snositi odgovornost u slučaju njihova kršenja.
 
Dosljedna primjena zakona, bez iznimke prema počinitelju, važan je element profesionalnosti, zakonitosti i transparentnosti policijskog postupanja. Sankcioniranje policijskog službenika u ovom slučaju pokazuje načelo jednakosti pred zakonom te doprinosi jačanju povjerenja javnosti u rad policije.
 
Policijska uprava nastavlja provoditi mjere usmjerene na podizanje razine prometne kulture i sigurnosti, uz naglasak da odgovorno i zakonito ponašanje vrijedi za sve sudionike u prometu - uključujući i policijske službenike.

